Patriarca, Campeón Supremo y mejor Polled Hereford en Expo Prado, debe su nombre a un legendario herefordista

Leandro Oholeguy, integrante de la cabaña La Hormiga, de Zaina SRL (de Tacuarembó), expositora del mejor de los mochos, dijo a El Observador que sentía “una alegría tremenda, que nos llega en un momento muy especial para todos en la familia (dado el reciente fallecimiento de su padre, Enrique Oholeguy, creador de la cabaña junto a la madre de Leandro, Giovanna Astore), sentimos una emoción que no se puede describir y que es enorme por el momento, aunque ya nos haya tocado ganar estos premios acá en el Prado”.

Es, dijo Oholeguy, “un toro que lo tiene todo en un tamaño bien moderado, muy ancho, profundo y largo, pero sin excesos. Recuerdo otros toros nuestros tremendos, como Cocoa que era excelente, Paisano fue otro muy bueno… pero Patriarca lo engloba todo, siento que es nuestro toro por excelencia, no le veo detalles, si no es el mejor de todos nuestros toros pega en el palo”.

DSC_0457.JPG Festejo de la barra de La Hormiga, en la pista del Hereford. Juan Samuelle

Emocionado, con lágrimas en los ojos, por el recuerdo de su padre, explicó que fue precisamente su padre quien lo bautizó Patriarca en honor al que es considerado un patriarca de la raza y de la ganadería en Uruguay, Germán Morixe: “No me equivoco si digo que en todas las grandes cabañas los planteles se armaron con padre de Morixe… tenía buena amistad con mi papá y por eso el homenaje”.

Patriarca tiene sangre de gran linaje: es hijo de Hawai y la madre es una vaca hermana de Sabalero y Paisano, dos grandes campeones en el Prado.

DSC_0453.JPG Los responsables de adjudicar el premio principal en la jura de los Polled Hereford. Juan Samuelle

El toro, anunció, “no se vende, nos lo vamos a quedar porque nos gusta mucho, sí vamos a comercializar semen”.

DSC_0461.JPG Se trabajó todo un año, más en realidad, para un fruto precioso: abrazo de campeones en la familia Olegui. Juan Samuelle

Las decisiones en la pista del Hereford son uno de los momentos más esperados en cada edición de la Expo Rural Prado, organizada por la Asociación Rural del Uruguay (ARU), este año en su 119 edición.

El jurado: "Toros estupendos"

Enrique Bonino, quien tuvo, según dijo, “el enorme honor y la enorme responsabilidad” de tomar las decisiones, previo a dar los fallos finales solicitó en la pista, repleta de público en la mañana y en la tarde, tanto miércoles como jueves, pidió “un aplauso a los cabañeros que ponen toda la fuerza para hacer estos toros, ponen mucho trabajo y ponen mucho pienso”.

También felicitó “a los muchachos que los preparan, que los alimentan, que los cuidan”.

Sobre los toros finalistas en la jura de los mochos, afirmó: “Todos son animales merecidamente campeones, toros estupendos, la raza debe seguir por este camino, en esta exposición encontramos lo que queríamos, lo que se precisa en los campos”.

Definió a la exposición como “existosa” y dijo que los grandes responsables son los funcionarios de la Hereford y de la ARU.

Finalmente, agradeció a la directiva de la gremial del Hereford, que preside Nicolás Shaw, “porque me permitió disfrutar como loco de lo máximo que es el Prado para quienes nos gustan las vacas… ¡vamos bien!”.

DSC_0447.JPG Filas y filas de gente expectante a lo que pasaba en la emblemática pista del Hereford. Juan Samuelle

El mejor de los astados, de Las Marías

Juan Manuel Romero, titular de la cabaña Las Marías (Flores), expositor del Gran Campeón astado, no menos emocionado por ese logro, dijo que “este toro fue el primer animal que cuidamos, eso es muy especial, el año pasado vinimos con él como todo debutante sin saber manejar las emociones y muy ilusionados y no nos fue bien… cuando te entierran de cabeza te vas molido, así que vinimos por la revancha, es un toro muy bueno y se merecía esto”.

El toro es hijo de Bel Air, doble campeón en Denver, un toro legendario en Estados Unidos, muy usado, con un paquete de datos sólido y una tremenda capacidad de trabajar en condiciones muy duras, como la nieve, con 30 o 40 vacas y está impecable, contó.

La cabaña de Romero el día anterior había ganado al cocarda principal en las hembras astadas, exponiendo a la Gran Campeona: “Dije que si supiese dibujar esa era la mejor vaca a dibujar, hoy me pasa lo mismo con el toro, son hermanos enteros, es una genética que no falla y me queda una sola pajuela”, dijo riendo.

El toro, mencionó, no saldrá a la venta, seguirá trabajando en la firma, en los rodeos y congelando semen.

Por si lo logrado no fuese poco, dijo: “El año que viene vamos a venir mejor preparados, tenemos más experiencia y siempre hay que soñar”.

WhatsApp Image 2024-09-12 at 17.47.50.jpeg Gran Campeón Hereford. Foto: Martín Ferreira

Genética Hereford: la mejor, pero se puede un poco más

“Hay gran conformidad”, señaló Nicolás Shaw, tras ser consultado por El Observador sobre esta nueva instancia de la raza en la Expo Rural Prado.

“Tuvimos dos días con una presencia de animales bárbara en cantidad y en calidad, se disfrutó a pleno, con una presencia de cabañeros que siempre acompañan y muchas cabañas nuevas, con más animales, nos vamos superando en eso y en la calidad genética, con filas cada vez más homogéneas”, añadió.

Consultado sobre si hay espacio para seguir mejorando, tras lo alcanzado y los constantes elogios locales e internacionales para la genética Hereford uruguaya, respondió: “Siempre se puede un poco más, siempre hay que buscar ir a más, estamos a nivel mundial en el mejor nivel, sin dudas, pero hay que buscar más calidad, el trabajo que se puede hacer en selección genética con la evaluación genética que nosotros planteamos, que es algo que vamos renovando y mejorando año a año, permite crecer mucho en todos los parámetros que son parte de los DEP’s, la Diferencia Esperada de Progenie, que buscan estimar el potencial genético de cada animal para cada característica, que son más de 14, por ahí hay una herramienta muy fuerte, potente e importante para mejorar productiva y económicamente los sistemas ganaderos”.

DSC_0452.JPG Hereford en la Rural del Prado: expectativa previo a la definición en la pista de los mochos. Juan Samuelle

Los veredictos principales

Polled Hereford

Campeón Supremo y Gran Campeón, de Zaina SRL

Reservado de Gran Campeón, de El Paraíso SG y G. Rodríguez de Freitas

Tercer Mejor Macho, de SM del Arapey SRL

Gran Campeona, de Las Anitas

Reservada de Gran Campeona, de San Gregorio Ganadera

Tercer Mejor Hembra, de Sociedad Ganadera San Salvador y Carlos Pagés

Hereford

Gran Campeón, de Lucía y Juan Manuel Romero Figari

Reservado de Gran Campeón, de Miguel Martirena Bove

Tercer Mejor Macho, de J. Ernesto Alfonso e Hijos

Gran Campeona, de Lucía y Juan Manuel Romero Figari

Reservada de Gran Campeona, de Walter Carlos Romay Elorza

Tercer Mejor Hembra, de Miguel Martirena Bove

Para ver los veredictos completos hay que ingresar en este enlace.