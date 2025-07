El brutal video de la pelea a cuchillazos entre hinchas de Aldosivi en Mar del Plata en la Primera división del fútbol argentino

Aldosivi de Mar del Plata y Newell’s Old Boys se enfrentaron este sábado en el Estadio José María Minella de la ciudad marplatense por la tercera fecha del Torneo Clausura argentino. El encuentro terminó en un empate 0 a 0 y durante el mismo, en una de las tribunas se vivió en violento episodio que terminó con heridos por arma blanca.

La pelea fue a los 30 minutos del primer tiempo en la esquina que conecta la popular con la platea descubierta.

En las imágenes que circularon en redes sociales se ve a un hombre defenderse de los cuchillazos con la cabeza llena de sangre. Después levanta su mano para evitar ser agredido con el cuchillo y este le pega en la palma.

En medio del brutal enfrentamiento se escuchan gritos desesperados de la hinchada que buscaba alejarse del conflicto, ya que había muchas familias con niños.

Tras la viralización del hecho, Aldosivi escribió un comunicado para repudiar los violentos hechos de la hinchada.

"Lamentamos profundamente lo sucedido. La violencia no debería tener lugar en el fútbol, y este tipo de comportamientos no representan los valores que impulsamos como institución. Ya nos encontramos trabajando de manera conjunta con los organismos competentes, entre ellos el Ministerio de Seguridad, Aprevide, la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la Asociación del Fútbol Argentino, con el objetivo de esclarecer lo sucedido, identificar a los responsables, pedir derecho de admisión y tomar las medidas que correspondan para que este tipo de hechos no vuelvan a repetirse", informó el club.

Y añadió: "Reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad y la convivencia pacífica en cada partido. Desde el club, venimos realizando un gran esfuerzo para que la familia pueda ir a la cancha y seguiremos trabajando en este camino, más allá de algunos pocos que buscan lo contrario".