El divertido ping pong a José María Giménez: el parecido con Bud Bunny, su desconocido apodo, la canción que cantó y mucho más; mirá el video

Josema se animó a cantar y entonó el estribillo de “Polvo de Estrellas” de Karibe con K . Además, dijo que no bailaba, que solo se movía, y que de chiquito había bailado tango.

Sobre la comida, señaló que su preferida es el asado, que sabe hacerlo, y que de la cocina española le gusta la paella.

Cuando le preguntaron sobre qué lugar de Uruguay recomendaría, dijo que alguna zona de campo para ir a comer asado.

También dijo que por el momento no podía ir a pescar debido a la apretada agenda de Atlético de Madrid. “Complicado, si jugamos cada dos días, no me da tiempo para dormir”.