El impresionante récord de Forlán en Villarreal que puede alcanzar Sorloth luego de sus cuatro goles a Real Madrid

Actualmente, Sorloth lidera con 23 tantos la tabla de goleadores en España y aventaja en dos tantos a su más inmediato seguidor, el atacante ucraniano del Girona Anton Dovbyk y en tres al inglés Jude Bellingham, de Real Madrid.

Con el 'póquer' de goles anotados ante el Real Madrid, el atacante de 28 años suma ya un total de 23 tantos que le sitúan con el segundo mejor registro goleador de la historia del Villarreal, que son los 23 goles logrados por Gerard Moreno en la temporada 20-21 y se sitúa a solo dos del récord del uruguayo Diego Forlán.

Además, Sorloth ha conseguido igualar el récord de goles anotados en un solo partido, que desde la pasada campaña ostenta el internacional español Yeremy Pino con los cuatros tantos que le marcó a Espanyol en La Cerámica.

El delantero noruego llegó al Villarreal este mercado veraniego, pagando el club castellonense 8 millones de euros por su traspaso al RB Leipzig alemán, tras dos temporadas en las que el internacional jugó cedido en la Real Sociedad, donde se esperaba su continuidad, aunque finalmente recaló en el club castellonense.

Villarreal's Norwegian forward #11 Alexander Sorloth celebrates scoring his third goal during the Spanish League football match between Villarreal CF and Real Madrid CF at La Ceramica stadium

Foto: José Jordan / AFP