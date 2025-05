La desgarradora foto de Mina Bonino con sus hijos en la emotiva despedida de Luka Modric y Carlo Ancelotti de Real Madrid

Entre ellos estaba la argentina Mina Bonino, pareja de Federico Valverde, titular este domingo en los merengues.

Con su hijo mayor Benicio a su lado y su hijo menor Bautista en brazos, Bonino fue tomada por las cámaras llorando desconsoladamente.

GrvE6yuWAAIJgzP (2).jfif Mina Bonino

La mediática compañera de vida de Valverde, también publicó un video de su hijo llorando profundamente conmovido por la situación.

La argentina expresó en sus redes que el momento que más la emocionó fue cuando se abrazaron Modric y Kroos.

"A mi familia, sin ellos todo esto no sería posible. Es difícil... Hemos ganado mucho. Hemos tenido momentos maravillosos. Pero el trofeo más grande que he ganado es vuestro cariño. Vuestro amor", prosiguió Modric.

El mediocentro croata ha conquistado seis Ligas de Campeones, cuatro Ligas españolas, dos Copas del Rey, cinco Mundiales de Clubes, una Intercontinental, cinco Supercopas de Europa y cinco Supercopas de España.

"No tengo palabras para agradeceros todo lo que me habéis dado. Quiero decir una frase que he visto y me gusta mucho: 'No llores porque terminó, sonríe porque sucedió'. Hala Madrid y nada más", acabó Modric ante la mirada de Pérez, quien también se unió con lágrimas a la despedida.

El croata, que no pudo aguantar las lágrimas tras besar a sus hijos cuando fue cambiado, también emocionó a la grada, donde se desplegó un cartel: "Gracias Modric, tu gloria ya es eterna".

Rendidos a sus pies

Al término de la victoria del cuadro madridista gracias a un doblete del francés Kylian Mbappé, los jugadores mantearon a Modric, primero, y después, a Carlo Ancelotti, quien viajará ahora a Brasil para tomar las riendas de la selección.

Ancelotti y Modric se abrazaron en el centro del campo ante unos seguidores rendidos a sus pies.

"No es fácil hablar hoy, pero lo intentaré. Ha sido un honor, un placer entrenar este equipo. En primer lugar, quiero agradecer a mi querido presidente, Florentino. Ha sido fantástico entrenar a este grupo de futbolistas y compartir con vosotros todos estos momentos", dijo el preparador italiano entre lágrimas.

"Nadie olvidará la remontada a París Saint Germain, los dos goles de Rodrygo a (Manchester) City, el pase de Modric ante City (en realidad fue contra Chelsea) y los dos goles de Joselu a Bayern (Múnich). Hala Madrid y nada más", remachó Ancelotti, casi sin poder pronunciar una palabra.

Por su parte, Ancelotti levantó 15 títulos con Real Madrid en seis campañas: tres Champions, dos Ligas, dos Copas del Rey, dos Mundiales de Clubes, una Intercontinental, tres Supercopas de Europa y dos Supercopas de España.

Otro de los que se despidió este sábado fue Lucas Vázquez. En el minuto 75, Ancelotti sustituyó al gallego de 33 años, quien tampoco seguirá en las filas madridistas tras cumplirse su contrato, aunque como Modric jugará el Mundial de Clubes en Estados Unidos, según la prensa española. También recibió una fuerte ovación.

Real Madrid cierra un ciclo, que se terminará cuando se marche definitivamente Dani Carvajal, afuera esta temporada por una rotura de ligamentos.

También está en la puerta de salida, pero por una factible transferencia, el delantero brasileño Rodrygo.