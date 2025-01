Caruso Lombardi y el fútbol uruguayo: "Es como un Nacional B de Argentina" y por qué "Dios lo castigó" a Rampla Juniors

“Si no me hubieran cagado esos tres o cuatros partidos, era para quedarse. Pero yo cuando me fui ya estaba con el problema de la vista”, dijo Caruso, recordando el problema de salud que padece y por el que se le nubla la vista. “Era muy difícil. Si no te pónes bien no podés dirigir”.

Luego, le preguntaron cómo era el fútbol uruguayo.

“Está ahí. Un Nacional B y alguno sobresaliente, pero ahí, nada del otro mundo”, respondió.

20240522 Ricardo Caruso Lombardi, Edgardo Lasalvia, Nicolás Rotundo, asado tras renuncia en Miramar Misiones Despedida de Ricardo Caruso Lombardi con Miramar Misiones

“Hay partidos que son fuertes”, aclaró.

El entrenador argentino dijo que se llevaba un “grato recuerdo” de Miramar Misiones. “Porque los pibes que me tocaron fueron fenómenos, muy buena gente, los dirigentes muy buena gente también”, expresó.

“La verdad que lo respeto mucho a Miramar, porque me dieron la posibilidad de estar allá y porque se salvó en la última fecha”, señaló, y dijo que Rampla Juniors es el equipo “del poder”.

20240416 Ricardo Caruso Lombardi en su debut con Miramar Misiones contra Nacional en el Franzini, Torneo Apertura 2024. Foto: Leonardo Carreño Ricardo Caruso Lombardi Foto: Leonardo Carreño

“Si no lo iban a mandar (a Miramar) a jugar con Progreso, para ver quién se iba al descenso y lo salvaban a Rampla Juniors. Pero como Rampla es del poder, lo querían salvar a toda costa, le dieron un penal a los 95 y lo erró. Viste, Dios lo castigó. Eso tendría que pasar con varios equipos acá, que les dieran un penal a todos en contra, a ver qué hacen”, sostuvo.

