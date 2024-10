"Yo lo mando al carajo": mirá lo que dijo Caruso Lombardi del cruce de Luis Suárez vs Marcelo Bielsa y de los jugadores de la selección de Uruguay

Consultado por si era “una canallada” lo que había hecho el delantero, señaló: “Sí, me parece que no se hace”.

Además, Caruso Lombardi dijo qué haría si él fuera Bielsa. “Yo lo mando al carajo (a Suárez)”, señaló. “Decir que lo voy a felicitar como lo felicitó Bielsa, ‘aprendí mucho de Suárez’. ¿Qué aprendió? No aprendió nada… Como va a hablar así de él”.

Ricardo Caruso Lombardi

El DT también dijo qué haría con los otros jugadores que hablaron tras los dichos del “Pistolero”. “No importa. Después lo voy a agarrar a solas y les digo ‘¿muchachos qué tienen para decirme? Muchachos, miren que yo no me voy a ir, salvo que me echen ustedes y que perdamos todos los partidos, yo no me voy a ir’”, comentó.

“Me parece raro que muchos jugadores hablaron bien de él y ahora se hizo malo de golpe. No me cierra, salvo que esté en un momento malo Marcelo”, señaló Caruso.

Luis Suárez y la charla con Marcelo Bielsa

“Yo creo que se la creen mucho. Muchos jugadores cuando están abandonado el barco se la creen y pueden hablar lo que quiera, se creen intocables”, agregó.

Caruso Lombardi señaló que él no se quedaría callado si fuera Bielsa.

“Yo no me callaría la boca, yo le contestó y le salgo con un fusil a contestarle. No tengas ninguna duda. Porque si vos me buscas cosas malas mías, yo te voy a buscar cosas malas tuyas. Y lo que no sé, lo averiguo”, expresó.