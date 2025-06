David Terans explicó para quién fue el gesto en el festejo de su gol con Peñarol y criticó a los "haters"

Luego, señaló: “Lo que sí quiero dejar en claro que no fue para la gente de Peñarol, no fue para la hinchada, simplemente fue para los haters , hay gente que a veces habla mucho sin motivo o no es necesario hablar”, expresó.

“Pero nada en especial para la hinchada y para la gente de Peñarol, muy agradecido por el cariño que me han dado y que me han bancado en este tiempo”, comentó.

David Terans explicó para quién fue el gesto en el festejo de su gol con Peñarol David Terans explicó para quién fue el gesto en el festejo de su gol con Peñarol

“Sé que la expectativa conmigo ha sido grande y yo trabajo para eso”, agregó. “Yo me debo al Club Atlético Peñarol, a mis compañeros, a la hinchada y a mí mismo, yo no me debo con ninguna persona en especial así que trabajo para Peñarol y para que las cosas se den”.

Consultado por quiénes era o dónde estaban sus haters, señaló: “Los haters están en todos lados”.

“La verdad que realmente la gente que me apoya y me quiere, constantemente me envía mensajes, mi familia y a la hora de ir al estadio, a la hora que entro a la cancha realmente se ve la gente que me apoya que es la hinchada de Peñarol”, indicó.

Cuando le preguntaron si entre los dirigentes de Peñarol había haters y si su festejo iba para ellos, señaló: “La verdad que no”.

“Los dirigentes que conozco, no tuve la posibilidad de conocer a todos, a la mayoría los veo en los entrenamientos, antes de los partidos, en los viajes”, comentó. “Estoy superagradecido con los que realmente me conocen, los que apoyan y los se ven día a día en los entrenamientos. No quiero dar nombres, pero los que van y están con el equipo saben quiénes son y con ellos estoy superagradecido”.