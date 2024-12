El futbolista Mathías Acuña reveló la razón por la que le colocaron una tobillera electrónica

C. Dos Santos

"La jueza me explica que lo hacen por medida cautelar, no por ser culpable", reveló el exjugador de El Tanque Sisley, Central Español, Villa Española, Fénix, Liverpool, Wanderers, Larisa de Grecia, Atenas, Rentistas, Boston River y PAS Lamia de Grecia.

"Las leyes son así, te ponen la tobillera por todo lo que sucedió anteriormente en otros casos y ellos tener un control, pero repito, no por ser culpable", explicó el delantero centro.

"Tener la tobillera me da tranquilidad a mí porque no se va a poder inventar nada de que me acerqué", manifestó.

Acuña, padre de dos hijas, reveló que "también todo esto" le sirvió "para terminar" una "relación tóxica" en la que su expareja "nunca aceptó que no quería estar más con ella y se le ocurrió poner mentiras".

"Me da lástima porque sí hay mujeres sufriendo de verdad por violencia de género", agregó.

"Nunca violenté a nadie, tengo dos hijas mujeres y quiero que las respeten y cuiden como deben. Nací de una mujer", concluyó expresando que no se va a referir más al tema en forma pública.

Este fue el texto completo que escribió Acuña:

Antes de ese posteo, Acuña publicó una foto de sus tres hijos con la leyenda: "Ustedes son la fuerza de mi vida, los amo", con dos emojis de cara con ojos de corazón.

Cabe recordar que su hermano Héctor "Romário" Acuña, también futbolista, sufrió una denuncia por violencia de género pero la misma fue archivada a fines de 2017 por falta de elementos para imputarlo.