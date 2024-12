La sorpresiva frase de Flavio Perchman sobre el futuro de Gonzalo Carneiro en Nacional y la negociación con su representante Pablo Bentancur

"Capaz que no es solo Alario, hay otra incorporación que para mí va a ser muy importante, que está bastante encaminada también", expresó sin dar pistas.

NACIONAL Jorge Bava rompió el silencio sobre sus diferencias con Nicolás López y reveló las razones por las que no llegó a Nacional

El futuro de Diego Polenta en Nacional

"Fue una mentira flagrante eso de que (Martín) Lasarte puso como condición para renovar que se quedara Polenta. Eso es mentira. Nunca puso como condición lo de Polenta", aclaró Perchman que dijo que en la semana conversará sobre el futuro del capitán del club.

Los tres extremos por los que trabaja Nacional

"Leandro Suhr es una posibilidad para el Nacional, es real", afirmó Perchman.

También dijo que Joaquín Lavega y Juan Cruz De los Santos son opciones para reforzar los extremos.

"A los dos los representa Faros Sports que ahora están colocando a Agustín Canobbio en Milan por lo que van a quedar para dentro de unos días".

Alex Saúl negociará con Pablo Bentancur

Perchman reconoció que Alex Saúl, tesorero del flamante presidente Ricardo Vairo, será el encargado de negociar con Pablo Bentancur con quien supo tener varias negociaciones cuando manejó el área deportiva de Nacional con Luis Bruno en la presidencia de Ricardo Alarcón.

Bentancur representa en el plantel de Nacional a Diego Polenta, Christian Oliva, Nicolás "Diente" López y Gonzalo Carneiro.

Antes de las elecciones, Bentancur declaró molesto con Perchman porque este había expresado, antes de la final con Defensor Spoting por Copa AUF Uruguay, que pensaba prescindir de algunos jugadores para 2025.

Ese día, Bentancur declaró que con Alejandro Balbi, presidente saliente, Nacional prometió extender el contrato de Gonzalo Carneiro hasta junio de 2026 y que tenía encaminada la renovación de Oliva, aunque debía analizar una oferta de Arabia Saudita.

"Lo que es seguro que nosotros vamos a renovar a los dos o a ninguno", salió Perchman este domingo trancando fuerte en la arena de las negociaciones.

"Nosotros sobre todo queremos a Oliva. Te la hago más fácil, queremos a Oliva", agregó.

Carneiro, quien jugó en buen nivel desde su llegada a Nacional a mediados de 2023 y que fue desnivelante en los clásicos, atraviesa una recuperación de rotura de ligamentos y se especula que recién estará disponible para jugar en mayo de 2025.

El futuro de Bruno Damiani

"Tiene abierta la puerta Nacional, pero no queremos otra vez volver a taponear jugadores del club. Tienen que venir jugadores. Uno creo que va a ser Alario y el otro Bruno. Pero además vuelve Ebere que tiene seis meses más de contrato. También tenemos a (Gonzalo) Petit y al Diente (Nicolás López)", manifestó el vicepresidente de Nacional.

Las chances de retorno de Yonathan Rodríguez

El ex Cerrito Yonathan Rodríguez, quien se fue de Nacional al fútbol argentino, tiene chances de volver a filas tricolores: "Podría ser una altar, pero todavía no está definido que no ni que sí".

Los zagueros de Nacional para 2025

Perchman ya había dicho que contratará un nuevo zaguero para sustituir a Polenta sea que el capitán renueve contrato o no en el club.

Emiliano Velázquez termina contrato el 31 de diciembre, pero Perchman no lo descartó: "Tenemos que evaluarlo".

"Nosotros ahora tenemos solo dos zagueros, que son Coates y Mateo Rivero, no tenemos ningún otro zaguero en el club hoy, así que hay que analizar la situación porque a los de la selección sub 20 (Nicolás Ramos y Paolo Calione) no los vamos a tener hasta marzo".

Confirmadas las salidas de Gastón González, Alexis Castro y Federico Santander

Perchman dio por hechas las salidas de los argentinos Gastón González y Alexis Castro así como también la del paraguayo Federico Santander.

Con el retorno de Christian Ebere tendrá dos cupos para traer extranjeros, pero espera negociar también al paraguayo Antonio Galeano.

"Tenemos que tratar de que entre Ebere y (Diego) Herazo se quede solo uno", adelantó.

Nacional negocia por Diego Romero

El otro extranjero de Nacional es Gabriel Báez cuyo contrato ya fue renovado. Luis Mejía no ocupa plaza como extranjero por la cantidad de años que lleva en el fútbol uruguayo.

A Báez se le está buscando una alternativa.

Se trata de Diego Romero, lateral o carrilero de Deportivo Maldonado que jugó en la selección local este año.