Jorge Bava rompió el silencio sobre sus diferencias con Nicolás López y reveló las razones por las que no llegó a Nacional

Perchman quería que Bava fuera el DT de los tricolores pero dejó en claro que si López no lo quería como entrenador, López iba a seguir jugando en el club y Bava no iba a llegar como entrenador.

Y así fue. Días después, Perchman acordó la renovación de Martín Lasarte.

"Lo que me interesa aclarar sobre todo la parte personal, que me dejó tranquilo por las dos llamadas que recibí. Una antes de las elecciones de Nacional y otra después, que personalmente conmigo no tenía nada, al contrario, me dio a entender muchos aspectos de la parte personal que yo había hecho por él. Ahí cometo una infidencia de la conversación, pero es con el fin de aclarar. Era una cuestión meramente laboral", declaró este domingo Bava en el Polideportivo de La Tele.

"Me llamaron los dos candidatos, José Decurnex y Flavio Perchman, previo al partido con Defensor Sporting. Con la otra lista no hablé. Venía todo bastante encaminado. Los escuché, ambos me dijeron que era la primera opción para técnico de 2025. Fue ahí que se filtró la charla que habíamos tenido. Ahí él me llama, me dice que no había ningún problema personal, al contrario. Yo le manifesté que iba a contar con él, que era un jugador importante, que este contexto era distinto al de México, que él acá estaba siendo un jugador determinante para el equipo. No se charló de si yo llegaba él se iba, pero sí quedó claro que yo iba a contar con él. Me dijo qué pasaba si después de cuatro o cinco partidos lo iba a sacar. Le dije: 'Nicolás, si seguís jugando como venís jugando no te puede sacar ningún entrenador'. No te puedo asegurar de que si bajás el nivel y hay otro jugador, no te vaya a sacar", agregó.

"Fue una linda charla, productiva. No me supo decir si seguía o no seguía. Hablamos en muy buenos términos. Pasaron las elecciones y me volvió a llamar. Y ahí fue más contundente, en ambas cosas. En lo personal me ratificó cosas que sinceramente no me acordaba, cosas que hice yo con él, pero sí fue más tajante de que no iba a continuar si yo llegaba. Le pregunté los motivos y me los reservo. Pero fue mucho más contundente. Por los motivos que me dio inmediatamente llamé a Flavio y me bajé porque hay cosas que como entrenador no puedo permitir", manifestó Bava, campeón uruguayo con Liverpool en 2023.

"Flavio quería otra instancia, capaz que la palabra no es mediar, pero por más que se arreglara las condiciones no estaban dadas para llegar", dijo Bava.

Consultado sobre si lo tuvo cinco meses entrenando solo trotando alrededor de la cancha, Bava respondió: "No. Esto sí lo puedo contar porque no es una conversación privada. Yo llego a León, habían 12 extranjeros o más porque es de un grupo empresarial (Grupo Pachuca) que maneja cuatro equipos y a veces reubican a los jugadores. De los 12 solo podían quedar nueve y debía dejar margen para alguna incorporación más. Eso fue en diciembre de 2023. Jesús Martínez (presidente de Grupo Pachuca) me manifiesta que a López lo habían comprado, que no había dado lo que ellos esperaban, que no había rendido y que querían prescindir de él. Le dije que de ninguna manera, que Nicolás era un jugador importante, que me tenía fe para recuperarlo, porque lo conozco y sé la calidad que tiene. Y se quedó. De ese primer semestre estuvo a la orden en 16 de los 17 partidos porque en uno amaneció con fiebre. Fue 9 de titular y en uno o dos como mucho no entró. A mitad de año hubo nueve bajas donde no participé. Cinco se fueron, entre ellos Nico y Gonzalo Nápoli que le costó la adaptación. Se lesionó Federico Viñas e iban por otro delantero y se decidió con la directiva que Nicolás no iba a continuar. La decisión la asumo yo. Lo hablé por teléfono porque estaba en el extranjero. El primer día de temporada lo hablé mano a mano con cada uno, frente a frente. Nunca les puse la excusa de la directiva".

"Fui frontal, fui honesto, la reacción fue buena", acotó.

Bava explicó en qué ocasiones puntuales López entrenó fuera del plantel principal: "La dirección deportiva me dice que los jugadores que no son tenidos en cuenta igual tienen que entrenar con el primer equipo porque ya ha pasado de sufrir demandas en las que el jugador queda libre y hay que pagarle todo el contrato. Es incómodo entrenar con un plantel de 30 donde hay jugadores que no vas a tener en cuenta, pero entrenaron con el primer equipo. No podían hacer fútbol, para evitar cualquier clase de lesión y preparar un campeonato sin refuerzos tenía que preparar a los juveniles. Táctico tampoco hacían. Desayunaban miraban videoanálisis, entrenaban y almorzaban con el equipo. Nos fuimos una semana de pretemporada a Querétaro a un centro de alto rendimiento y fueron con nosotros".

"Fuimos a jugar la Leagues Cup en Estados Unidos y ahí acordaron para no tener que hacer todos los viajes entrenar aparte con los sub 23. Al regresar ya estaba resuelta su salida a Nacional. Lo despedimos, nos dimos un abrazo y nos deseamos lo mejor. Hasta el día que me llamó no volvimos a hablar".

"Con mi preparador físico (Mauricio Ferraro) hizo el nexo para hablar. No se llegó a buen término, pero las dos charlas que tuvimos fueron positivas".

¿Es un garrón?, le preguntar: "Sin dudas", respondió Bava.

"Por más que quiera estar en el club, si genero una inestabilidad no voy", manifestó.

"Nos guste o no lo que dijo Perchman fue claro. La información es poder. Si a una parte involucrada le das información previa, es difícil que vaya a ceder", concluyó Bava.

Bava se manifestó sorprendido cuando Decurnex manifestó públicamente que Juan Ramón Carrasco era su candidato para suceder a Lasarte, pero admitió que no llamó al candidato por el oficialismo.

"No parecíamos Nacional en la campaña, parecíamos cualquier otro cuadro menos Nacional", expresó.

También reconoció que lo fueron a buscar a México cuando a mitad de año fue cesado Álvaro Recoba: "Me movió el piso, pero estaba rearmando el plantel".

Martínez le dijo: "Si te quieren, Nacional tiene que pagar la cláusula".

"No es justo que si un equipo del exterior me venga a buscar la chance se pueda caer porque tuvo un problema personal con un jugador. No fue así y no es justo. Lo de Nacional se dará, pero no a cualquier precio", concluyó Bava.