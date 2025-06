Tres horas antes, baños químicos e ida solo en ómnibus: las condiciones para que los hinchas de Cerro visiten a Peñarol en el Campeón del Siglo, lo que fue considerado "un logro" por su presidente

Para Jaureguiverry, es para destacar que vayan hinchas de Cerro en el partido. “Si te manejan la posibilidad en un principio de que Cerro no vaya, esto es un logro”, dijo a Minuto 1 de Carve deportiva.

-ine9088-jpg..webp Alfredo Jaureguiverry Inés Guimaraens

Uno de ellos es que los hinchas deberán estar a más tardar a la hora 12:00 dentro del Campeón del Siglo, por lo que se estima que deberán concentrar en el punto de salida a la hora 10:00 para salir sobre las 11:00 rumbo al estadio aurinegro.

Hinchas de Cerro antes de ir al Campeón del Siglo Hinchas de Cerro antes de ir al Campeón del Siglo Instagram

Además, se le hará el control de entradas y los reconocimientos con las cámaras.

“El tema que se planteó es que no llegues a la puerta del Campeón del Siglo y ahí se te diga que no podés entrar”, explicó Jaureguiverry.

Los hinchas tendrán que ir solamente en ómnibus que serán contratados por Cerro, porque está prohibido ir en autos particulares y llegar por su cuenta al estadio mirasol.

Hinchas de Cerro tiran bombas

“Nadie puede ir en auto, camión, camioneta o moto, o en su vehículo propio. Imposible, no se autoriza que se vaya en camión porque no existe más, ningún equipo puede contratar un camión porque no está autorizado”, señaló Jaureguiverry, en referencia a las normas de tránsito vigentes, si bien en el Apertura hinchas de Cerro llegaron en ese tipo de vehículos.

En ese sentido, el club contratará ómnibus, algo que reconoció que “no es fácil” por los riesgos que pueden ocasionarse.

Otro de los temas es el de los baños en el sector de Cerro.

Destrozos en baños del Campeón del Siglo en el partido Peñarol vs Cerro Destrozos en baños del Campeón del Siglo en el partido Peñarol vs Cerro

En ese sentido, se resolvió que se clausuren los baños de la tribuna visitante del Campeón del Siglo, los que fueron dañados en la anterior visita de Cerro.

Jaureguiverry dijo que por esos daños pagaron US$ 15.000, por lo que para este partido prefieren instalar baños químicos ya que es una opción más barata.

“Va a estar complicado en el sentido que va a haber mucha seguridad”, dijo el presidente de Cerro, quien dijo que aún no está definido a qué lugar de la tribuna irán los hinchas albiceleste, con la opción de que se ubiquen más en el centro y no en el extremo desde donde arrojaron proyectiles a parciales aurinegros.