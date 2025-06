"Una apuesta que nos ilusionó y no salió bien": Eduardo Vargas se va de Nacional; mirá cómo fue el acuerdo para la salida del delantero chileno

“Seria la misma cláusula que estaba prevista para hacerla efectiva a fin de año. Nosotros no teníamos la potestad de aplicarla ahora, entonces de común acuerdo se logró”, agregó Gomensoro.

Con este acuerdo, Nacional le pagará a Vargas dos meses de salario para su salida, el monto que estaba establecido en la cláusula para fin de año.

“No salió bien”, dijo Gomensoro sobre la apuesta pro Vargas.

“Como todo, siempre en esto hay cosas que salen mejor de lo esperado y otras que no dieron los resultados. Poderlo achicar en el tiempo también nos descomprime un poco la interna, y con el hincha que estaba un poquito impaciente y fastidiado, y se entiende”.

20250422 FBL - LIBERTADORES - INTER - NACIONALURU Nacional's Chilean forward #17 Eduardo Vargas gestures during the Copa Libertadores group stage football match between Brazil's Internacional and Uruguay's Nacional at the Beira Rio stadium in Porto Alegre

Eduardo Vargas

Foto: Silvio Ávila / AFP