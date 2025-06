El momento más complicado de Eduardo Vargas en Nacional y lo que dijo Flavio Perchman sobre una posible salida a mitad de año

Su última presencia fue el 1° de junio en el partido ante Montevideo City Torque en el que comenzó como titular y jugó 45 minutos, los mismos que había disputado en la fecha anterior, ante Progreso, ambos juegos por el Torneo Intermedio.

En total, Vargas suma 17 partidos en Nacional, con 11 triunfos, 3 empates y 3 derrotas, con dos goles anotados por el Campeonato Uruguayo.

20250601 Francisco Tinaglini de Montevideo City Torque se queda con la pelota ante la llegada de Eduardo Vargas de Nacional por el Torneo Intermedio FOTO: I. Guimaraens

“Las cosas no salieron”: lo que dijeron en Nacional sobre Eduardo Vargas

La situación de Eduardo Vargas va en línea con algunas declaraciones que han hecho desde la cúpula de Nacional en las últimas horas, dando a entender que hay posibilidades de que el jugador finalice su contrato a mitad de año y salga del club antes de diciembre

Este miércoles, en su llegada al Gran Parque Central, el presidente del club, Ricardo Vairo, expresó: “Se está hablando con él, evidentemente las cosas no salieron”.

Además, fue cauto y dijo que "hay que esperar" y "no hay que ser ansiosos en esto".

20250422 Eduardo Vargas y Diego Romero Nacional Copa Libertadores Mate Beira Río. Foto: @Nacional Eduardo Vargas y Diego Romero Foto: @Nacional

Este jueves quien habló del tema fue el vice tricolor, Flavio Perchman, quien reconoció que tuvo contactos con el agente del futbolista, quien busca "alternativas" para el delantero.

“Estuvo el fin de semana que jugamos con Boston (…) y hablamos de cosas genéricas”, dijo a La mañana del fútbol de El Espectador Deportes. “Ellos están viendo de qué podía pasar con Eduardo, porque vieron que el semestre acá no se había dado”, señaló.

“Pero nosotros le dijimos siempre que tenemos un contrato, que el jugador desde el punto de vista humano y profesional ha sido excelente. Y bueno, las cosas no se dieron, no se dieron. Eso lo dejo más para le hincha que avala lo que no está bien y que al otro le quiere dar un balazo, desde el punto de vista figurado, de que ya está, no me sirve. Es así”.

Perchman señaló que el representante del chileno “le está buscando alternativas”.

“Pero ni voy a hablar con Eduardo, quizás cuando termine el Intermedio tenga alguna charla, no mientras tanto, él es parte del plantel y vuelvo a repetir que ha sido un excelente profesional en lo deportivo y lo humano. No se le dio en la otra parte, nada más”, agregó.

En Chile están a la expectativa del futuro de "Turboman" ya que una salida de Nacional lo acercaría a Universidad de Chile, club que espera por el delantero.