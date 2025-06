Ricardo Vairo confirmó que solo falta el examen médico de Maximiliano Gómez para firmar con Nacional, le respondió de manera fuerte a Ignacio Ruglio y habló de la salida de Eduardo Vargas

Los albos fueron netamente superior a su adversario, aunque sin mostrar su mejor juego. Les alcanzó con poco ante un rival que marcha último y que en seis encuentros no anotó goles.

Allí dio su opinión sobre el regreso de Gonzalo Carneiro, sobre la posible salida de Lucas Morales a Olimpia de Paraguay y la llegada de Nicolás Lodeiro.

Tampoco dejó de lado las reiteradas críticas del presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, y de otros dirigentes del club sobre los arbitrajes: “A mí no me preocupa para nada. Es una novela que se da todos los años. No creo que pueda tener una incidencia en la realidad. Nosotros trabajamos para ganar los partidos. Lo que hagan los demás es un tema de ellos”.

Este domingo, Vairo habló de otros temas inherentes a Nacional.

Uno de los principales fue la llegada de Maximiliano Gómez al club. "¿Si puedo decir que ya está hecho? Estaba Flavio (Perchman) con ese tema, pero sí. Solo falta que se haga los estudios médicos, aunque no quiero hablar porque aún está en Defensor Sporting", dijo Vairo en Punto Penal de canal 10.

Luego fue consultado acerca de que el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, se había metido en la puja por el futbolista y dijo: "Ya gané con esto y Peñarol también".

Al respecto, Vairo contestó: "Ruglio dijo que ya había ganado con lo de Maxi Gómez. Prefiero esperar a fin de año. Si salimos campeones y les hace goles, quiero ver cómo él le explica a sus hinchas".

A su vez, el presidente tricolor habló de la posible salida de Eduardo Vargas ahora a mitad de año, terminando antes su contrato que es uno de los más altos de Nacional.

El chileno ha convertido hasta ahora solamente dos goles y uno de ellos, de penal.

"Pienso que (Eduardo) Vargas se va", confirmó Vairo.