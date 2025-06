La sorprendente e histórica suma que han ganado Flamengo, Botafogo, Juventus y Bayern Múnich tan solo en estos dos primeros partidos jugados en el Mundial de Clubes

La suma que han percibido estos cuatro clubes, cada uno, es realmente impresionante.

Así se hace el desglose de la misma:

Por participar del Mundial de Clubes: US$ 16,21 millones

Por las dos victorias en sus grupos: US$ 4 millones

Por clasificar a octavos de final: US$ 7,5 millones

Total hasta ahora: US$ 27,71 millones

Vale destacar que esa suma ya la ganaron Flamengo y Botafogo, pero que es aún mayor para Juventus y Bayern Múnich en algunos millones, ya que a los europeos, dependiendo en una clasificación basada en criterios deportivos y comerciales, en algunos casos se les paga hasta US$ 38 millones solo por participar, más del doble que a los brasileños.