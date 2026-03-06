Inclusion First: una estrategia que impulsa el crecimiento en PwC

Durante mucho tiempo, la diversidad y la inclusión fueron consideradas principalmente como un objetivo social dentro de las organizaciones. Hoy, en cambio, forman parte de la estrategia empresarial de muchas compañías que han comprobado que los equipos diversos no solo reflejan mejor a la sociedad, sino que también toman decisiones más sólidas, innovan con mayor facilidad y generan entornos laborales más saludables.

En ese contexto, el impulso del liderazgo femenino se ha convertido en una de las principales herramientas para construir organizaciones más equilibradas y sostenibles. Para Patricia Marques, socia de PwC Uruguay responsable de Sostenibilidad, Inclusión y Diversidad, promover culturas laborales inclusivas no solo contribuye a reducir brechas históricas, sino que también fortalece la capacidad de las empresas para adaptarse a un entorno cada vez más complejo.

“Creemos que los equipos diversos e inclusivos son mucho más que la suma de sus miembros”, afirma Marques. Desde su perspectiva, cuando las organizaciones generan espacios donde las personas pueden expresar sus ideas, experiencias y miradas con libertad, se crean equipos más creativos, colaborativos y preparados para enfrentar los desafíos del futuro.

En PwC, la estrategia de inclusión y diversidad se construye sobre la base de fomentar una cultura organizacional donde cada persona se sienta parte y pueda desarrollarse plenamente. Para lograrlo, la firma impulsa políticas inclusivas, programas de capacitación y acciones destinadas a garantizar igualdad de oportunidades en todas las etapas de la carrera profesional.

Actualmente, alrededor del 60% del staff de la firma está compuesto por mujeres, una cifra que refleja el crecimiento sostenido de la participación femenina dentro de la organización. En los niveles de liderazgo también se registran avances: el 33% de las socias son mujeres, un indicador que, según explica Marques, ha mejorado de forma significativa en los últimos años.

“El objetivo es seguir fortaleciendo la representación femenina, especialmente en posiciones de toma de decisión”, señala. Para ello, la firma trabaja en iniciativas orientadas a impulsar el desarrollo profesional de las mujeres y a construir ambientes laborales que faciliten la igualdad de oportunidades a lo largo de toda la trayectoria laboral.

Liderazgo del futuro: más humano y colaborativo

La promoción del liderazgo inclusivo es uno de los pilares de esta estrategia. Para Marques, el liderazgo del futuro estará cada vez más asociado a la capacidad de escuchar, comprender las particularidades de cada persona y construir equipos diversos.

“El líder del futuro es un líder humanizado, atento a sus equipos y comprometido con ayudar a cada persona a desarrollarse en el lugar donde mejor pueda hacerlo”, sostiene.

En ese sentido, destaca la importancia de reconocer que cada individuo posee talentos y habilidades diferentes, y que las organizaciones deben crear las condiciones para que esas capacidades puedan desplegarse. “Para lograr colaboradores felices y los mejores resultados es necesario captar las características únicas de cada persona y acompañarla en su desarrollo”, explica.

A su vez, subraya que muchas de las habilidades necesarias para ejercer un liderazgo inclusivo pueden aprenderse y desarrollarse. Por esa razón, PwC impulsa programas de formación, evaluaciones de competencias y espacios de aprendizaje orientados a fortalecer estas capacidades en todos los niveles de la organización.

En materia de equidad de género, la firma ha desarrollado diversas políticas y programas orientados a generar condiciones laborales más justas e inclusivas.

Desde 2018 PwC Uruguay adhiere a los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres (WEPs) impulsados por ONU Mujeres, y ha implementado acciones como capacitaciones sobre sesgos inconscientes, programas de mentoring y coaching entre mujeres, así como políticas de flexibilidad laboral y medidas de apoyo a las responsabilidades de cuidado.

La organización también trabaja en la revisión permanente de sus procesos de selección, evaluación y promoción para asegurar que estén libres de sesgos y garanticen oportunidades equitativas para todas las personas.

Entre las iniciativas destacadas se encuentra el programa anual de reconocimiento al Liderazgo Inclusivo, que permite a los colaboradores postular a colegas que se destaquen por promover prácticas inclusivas dentro de la firma.

A estas acciones se suman instancias de networking y mentoría que buscan fortalecer los vínculos entre profesionales de distintas áreas y etapas de su carrera. “En organizaciones grandes el mentoring es fundamental para generar confianza, compartir experiencias y ayudar a las personas a proyectar su desarrollo profesional”, afirma Marques.

Otra de las iniciativas que ha tenido un impacto significativo es el “Encuentro entre mujeres PwC: Compartimos aprendizajes, construimos equidad”, una instancia de intercambio entre profesionales de distintas áreas y niveles de experiencia. La actividad, que combina conversaciones en duplas, caminatas y espacios de reflexión, busca generar un ámbito donde compartir aprendizajes, dudas y desafíos en torno al desarrollo profesional.

La práctica fue reconocida por DERES en la categoría Cumplimiento Avanzado y, según Marques, ha contribuido a fortalecer el sentido de comunidad dentro de la organización.

Trabajo en red para impulsar cambios más amplios

Además del trabajo interno, PwC impulsa diversas iniciativas junto a organizaciones sociales y empresariales orientadas a promover la inclusión y el desarrollo de oportunidades para distintos colectivos. Organizan capacitaciones, talleres y actividades para organizaciones como Ceprodih, Gurises Unidos, el Centro Panambí Vera y la Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay (OMEU), apoyando programas de capacitación, talleres y espacios de intercambio.

Asimismo, la firma colabora con iniciativas educativas y de inserción laboral impulsadas por organizaciones como DESEM Junior Achievement, Fundación Forge y Ánima, a través de instancias de formación y oportunidades de empleo para jóvenes.

PwC también forma parte de la Red de Empresas Inclusivas del Uruguay y promueve activamente la discusión sobre diversidad e inclusión en ámbitos empresariales, incluyendo talleres y espacios de reflexión con clientes.

Para Marques, el avance hacia sociedades más equitativas requiere del compromiso conjunto de distintos actores. “La construcción de entornos laborales más inclusivos no depende únicamente de las empresas, sino también de las políticas públicas, la educación y el compromiso de la sociedad en su conjunto”, afirma.

En ese camino, sostiene que continuar promoviendo culturas organizacionales basadas en el respeto, la diversidad y la igualdad de oportunidades no solo contribuye a reducir brechas, sino también a construir organizaciones más innovadoras, sostenibles y preparadas para el futuro.