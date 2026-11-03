Inteligencia artificial en las empresas: qué deben evaluar antes de incorporarla y cómo está cambiando el desarrollo de software

La inteligencia artificial (IA) dejó de ser una herramienta limitada a responder consultas o asistir en tareas puntuales. Su capacidad para ejecutar procesos, adaptarse a distintos escenarios y participar en el desarrollo de soluciones está modificando la forma en que las empresas trabajan y construyen software.

En ese contexto, Urudata Software realizó una nueva edición de IA Insider, un encuentro que reunió a especialistas y profesionales de la industria para analizar las oportunidades que abre esta tecnología, los desafíos de su implementación y el papel que tendrán las personas en esta nueva etapa.

Uno de los participantes fue el tecnólogo argentino Santiago Siri , quien estuvo a cargo de la charla principal. Durante la jornada, abordó la evolución de la IA, los acontecimientos que marcaron la agenda tecnológica de 2026, sus riesgos y las oportunidades que presenta para las organizaciones.

La actividad también contó con la participación de Pablo García, director de Innovación de Urudata S.A., y Matías Saravia , Senior Team Leader de Urudata Software, quien realizó una demostración práctica. La conducción estuvo a cargo de Agustina Brañas , Head of Business Development de la compañía.

Pablo García, Agustina Brañas, Matías Saravia, Santiago Siri.

Qué deberían evaluar las empresas antes de incorporar inteligencia artificial

La disponibilidad de nuevas herramientas no significa que todas las organizaciones deban incorporarlas en cada uno de sus procesos. Para Agustina Brañas, el primer paso consiste en identificar qué valor concreto se busca obtener y qué objetivos se pretenden alcanzar.

"No todos los procesos realmente necesitan incorporar inteligencia artificial", señaló. En ese sentido, planteó que las empresas deben medir el impacto que esperan conseguir y evaluar aspectos como la seguridad y la preparación de sus datos antes de comenzar a experimentar.

Agustina Brañas, Head of Business Development de Urudata Software.

Una vez definidos esos criterios, la tecnología puede abrir oportunidades para optimizar procesos y mejorar la forma en que trabajan las organizaciones.

La flexibilidad es otra de las características que está marcando esta transformación. Según explicó Matías Saravia, una de las principales diferencias respecto a los sistemas tradicionales es la posibilidad de adaptar las herramientas a distintos casos de uso sin necesidad de desarrollar una solución específica para cada situación.

"El punto más fuerte es la flexibilidad", sostuvo. A su entender, mientras que los sistemas tradicionales suelen responder a estructuras más rígidas, la IA permite trabajar con escenarios diversos y adaptarse a necesidades que antes requerían desarrollos particulares.

Matías Saravia, Senior Team Leader de Urudata Software.

Cómo cambió el desarrollo de software en un año

La transformación también se refleja en el trabajo de las empresas que desarrollan soluciones tecnológicas. Javier Briosso, CEO de Urudata Software, explicó que la compañía comenzó a recorrer este camino hace algunos años y que los avances ya se traducen en resultados concretos dentro de sus proyectos.

Javier Briosso, CEO de Urudata Software.

El año pasado, durante la primera edición de IA Insider, la empresa había presentado las posibilidades que comenzaba a explorar en materia de inteligencia artificial y la expectativa de reducir el esfuerzo necesario para desarrollar proyectos de software. Un año después, esos avances comienzan a reflejarse en la práctica y muestran cómo está cambiando el trabajo de los equipos de desarrollo.

En ese proceso, la IA dejó de ser una herramienta que simplemente sugiere código o asiste a los desarrolladores. Ahora puede recibir instrucciones, ejecutar tareas y resolver procesos cada vez más complejos, lo que abre nuevas posibilidades para la construcción de soluciones de software.

Sin embargo, esa capacidad también plantea nuevos desafíos. La arquitectura, la seguridad, la calidad y la validación de los resultados siguen siendo aspectos fundamentales para transformar un prototipo en una solución que pueda utilizarse en un entorno productivo.

En ese escenario, el rol de los equipos evoluciona. Parte del trabajo deja de concentrarse exclusivamente en escribir código y pasa a involucrar la definición de criterios, la supervisión de los procesos y la evaluación de las soluciones generadas.

Con IA Insider 2.0, Urudata Software propuso un espacio de intercambio para analizar cómo estos cambios están modificando la industria y qué oportunidades pueden encontrar las organizaciones en la incorporación de inteligencia artificial.