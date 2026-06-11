La banda sonora de la Copa: la línea del tiempo de El Observador para revivir y votar las canciones de los Mundiales

¿A qué suena un Mundial? Para algunos es el ritmo de los tambores, para otros un estribillo pop que se pega al cuerpo durante un mes y, para los más nostálgicos, es una melodía que evoca la infancia frente a la televisión. En este 2026 y en El Observador queremos vivir la máxima cita con la música que nos marcó a todos.

Por eso, creamos una línea del tiempo donde podés recorrer cada canción oficial de la historia en un formato que rinde homenaje a la cultura pop: el CD interactivo .

Con solo un click, reproducís el tema de cada edición —desde el pionero "El rock del Mundial" de Chile 1962 hasta la recién estrenada "DAI DAI" de Shakira para este 2026— y podés votar por tu favorita para armar el ranking definitivo.

El podio definitivo: la audiencia de El Observador eligió la mejor camiseta de Uruguay (y todavía podés votar)

Aunque los motores recién se están encendiendo, la audiencia ya empezó a dejar sus votos y la tendencia inicial consagra a un clásico absoluto de la épica futbolera:

1° puesto hasta el momento: "Un'estate italiana" — Gianna Nannini y Edoardo Bennato

No hay sorpresas en el liderazgo. Considerada por muchos como la obra maestra de la música mundialista, la melodía italiana sigue erizando la piel de varios 36 años después.

El viaje musical abarca décadas de evolución rítmica, desde las marchas tradicionales hasta el estallido del pop latino que cambió las reglas del juego a finales de los noventa. Redescubrí las joyas ocultas y compará los distintos enfoques artísticos que la FIFA ha elegido para representar la fiesta del fútbol.

Aunque el widget se renovará tras el debut de la Celeste, la plataforma seguirá abierta en esta nota para que puedas seguir sumando puntos por esa canción que te hace volver a gritar un gol con los ojos cerrados. ¿Cuál es para vos el verdadero himno de los Mundiales?