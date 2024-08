La denuncia por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández, a quien Fabiola Yáñez acusa de "terror psicológico"

Según el diario Clarín, que este fin de semana reveló el escándalo, este supuesto intercambio también incluía fotos del presunto abuso.

A través de una resolución, Ercolini señaló que, durante su testimonio telefónico desde Madrid, Yañez aseguró que su expareja, de quien se habría separado este año, continuaba "amedrentándola", aún a la distancia.

"(Yáñez) Manifestó estar padeciendo lo que definió como 'terrorismo psicológico' por parte de la persona denunciada, así como acoso telefónico, de manera diaria", detalló.

El magistrado le prohibió a Fernández salir del país y le ordenó cortar todo contacto con su expareja y madre de su segundo hijo, Francisco, de dos años, con quien deberá comunicarse a través de la intermediación de su abuela materna, que vive con el pequeño y su madre en la capital española.

"Es falso"

A través de un comunicado, Fernández desmintió las acusaciones en su contra.

“Enterado por los medios de comunicación de la denuncia de Fabiola Yáñez en mi contra, quiero expresar que la verdad de los hechos es otra", aseguró.

"Solo voy a decir que es falso y que jamás ocurrió lo que ahora me imputa".

"Por la integridad de mis hijos, de mi persona, y también de la propia Fabiola, no voy a hacer declaraciones mediáticas, sino que aportaré ante la justicia las pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió", cerró.

Getty Images Yáñez y Fernández fueron padres en 2022, durante la presidencia del peronista, quien ya tiene un hijo mayor de otra relación.

"Mi querida Fabiola"

Durante el mandato de Fernández su entonces pareja, una periodista y actriz 21 años menor que él, llevó un perfil bajo.

No obstante, Yáñez terminaría protagonizando lo que se considera el peor escándalo de ese gobierno: la llamada "Fiesta de Olivos", un encuentro realizado en la residencia presidencial en plena cuarentena por el coronavirus.

El polémico festejo se realizó en julio de 2020, para conmemorar el cumpleaños de Yáñez, en violación del decreto firmado pocos meses antes por el entonces presidente, quien ordenó un estricto aislamiento social que terminaría siendo la cuarentena más larga del mundo.

Tras revelarse la existencia de ese encuentro, Fernández -quien participó del festejo- culpó a su entonces pareja.

"Mi querida Fabiola convocó a un brindis que no debió haberse hecho", se excusó.

El incidente fue investigado por la justicia, que cerró el caso tras el pago de una multa.

Ministerio de la Mujer

La denuncia contra Fernández ha generado una ola de críticas, sobre todo de quienes lo acusan de ser "hipócrita".

En particular, referentes del actual gobierno, contrarios al progresismo y al peronismo que representó Fernández en el gobierno, resaltan que fue el expresidente quien creó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, cartera que fue cerrada por Milei.

En un posteo en X, el presidente libertario habló de la “hipocresía progresista”.

“La solución para la violencia que ejercen los psicópatas contra las mujeres no es crear un Ministerio de la Mujer, no es contratar miles de empleados públicos innecesarios, no son los cursos de género y definitivamente tampoco es adjudicarle a todos los hombres una responsabilidad solo por el hecho de ser hombres”, publicó el mandatario.

También desde la izquierda llovieron las críticas a Fernández.

Una de las más duras fue la exlegisladora porteña de la coalición peronista Frente de Todos, Ofelia Fernández, quien acusó al exmandatario de ser "un psicópata por haber usado durante años al feminismo y a sus militantes".

Cristina Fernández de Kirchner, exvicepresidenta de Fernández y la persona que lo escogió como candidato presidencial en 2019, no emitió hasta ahora comentarios.

Además de enfrentar esta denuncia por violencia de género, Fernández aún es investigado por el llamado "escándalo de los seguros".

Esta causa investiga supuestas irregularidades cometidas a partir de otro decreto firmado por Fernández en 2021, que obligaba a la Administración nacional a contratar pólizas a través de Nación Seguros, de capitales públicos.

La Justicia analiza si ese decreto habilitó la contratación de intermediarios que percibieron comisiones millonarias por encima del valor de mercado.

