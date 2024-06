La furia de Ana Inés Martínez tras sufrir un robo: "es indignante que cada día que pasa esto está peor""

"Indignante la seguridad en este país. En pleno Pocitos se subió un hombre en moto sin matrícula a la vereda por la que iba caminando y me robó de manera muy campante", escribió en un hilo en la red social X.

"Hice la denuncia y en esa cuadra no había cámaras del Ministerio para rastrearlo", agregó. "Los chorros saben más que cualquiera dónde hay cámaras del Ministerio y dónde no para robar con impunidad. Es indignante que cada día que pasa esto está peor y nadie hace nada. Hoy me pasó a mi, pero pasa a diario. Mañana hay elecciones, todos prometen más seguridad".