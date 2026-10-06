La movilidad eléctrica llega al Sofitel de la mano de Grupo Fiancar con el Everything Electric Test Drive

El mercado uruguayo de vehículos eléctricos y electrificados atraviesa un momento de fuerte expansión y, con una oferta cada vez más amplia, probar un vehículo antes de comprarlo se vuelve una instancia cada vez más relevante. En ese contexto, Grupo Fiancar realizará entre el 9 y el 11 de octubre el Everything Electric Test Drive , una propuesta que permitirá conocer y manejar modelos eléctricos e híbridos de Geely, JAC y Lynk & Co en el Hotel Sofitel Montevideo Casino Carrasco & Spa.

Durante esas tres jornadas, de 10:00 a 18:00 horas , el público podrá acercarse a conocer la propuesta de las tres marcas y realizar test drives de una amplia gama de modelos 100% eléctricos e híbridos. La actividad será abierta a todo público y combinará la experiencia de manejo con asesoramiento sobre las distintas alternativas disponibles.

La propuesta reunirá modelos eléctricos e híbridos de Geely, JAC y Lynk & Co que, aunque compiten en algunos segmentos, apuntan a necesidades diferentes. Entre los modelos que se podrán probar estarán el Geely EX2, el Geely EX5, el JAC Ytterby y el Lynk & Co 02 , entre otros.

El influencer especializado en movilidad Mauricio Plastina , quien analizó algunos de los modelos que estarán disponibles, señaló que el EX2 y el Ytterby pueden cruzarse directamente en la decisión de compra, especialmente dentro del segmento de hatchbacks B. En ese caso, además de las características técnicas y el equipamiento, el diseño puede terminar teniendo un peso importante .

“En el segmento de Hatchbacks B, mucha gente termina definiendo por lo estético. Es lo primero que le llama la atención y luego empieza a ver las características técnicas”, explicó.

En el caso del Geely EX5 y el Lynk & Co 02, en cambio, identificó perfiles diferentes. Mientras el EX5 puede resultar atractivo para quienes priorizan la habitabilidad trasera y la capacidad del baúl, el Lynk & Co 02 apunta más hacia quienes valoran el diseño, los materiales y las terminaciones asociadas a una marca de posicionamiento premium.

A su vez, Plastina destacó algunos atributos específicos de los modelos. Sobre el JAC Ytterby, valoró su diseño y practicidad para el uso cotidiano, mientras que del Geely EX2 resaltó la relación entre lo que ofrece y su precio, con elementos como la capacidad de batería, autonomía, conectividad, suspensión trasera independiente y la presencia tanto de baúl trasero como delantero.

En el caso del EX5, destacó además la posibilidad de elegir entre diferentes niveles de equipamiento, algo que permite adaptar la compra a las necesidades y presupuesto de cada usuario.

Además de estos modelos, la propuesta incluirá otras alternativas eléctricas e híbridas de Geely, JAC y Lynk & Co. A modo de referencia, en el segmento 100% eléctrico los precios parten desde US$ 20.790 para el Geely EX2, US$ 28.990 para el Geely EX5, US$ 22.490 para el JAC Ytterby y US$ 36.990 para el Lynk & Co 02.

Probar antes de elegir

Para Plastina, el test drive tiene un papel central en el proceso de compra, especialmente para quienes todavía no tuvieron contacto con un vehículo eléctrico.

“Hay un montón de expectativas y un montón de sobreinformación. Si no se hace el test drive, esas cosas no se pueden aterrizar”, señaló.

A su entender, probar el vehículo permite llevar a la práctica buena parte de la información que el consumidor recibe antes de tomar una decisión y entender cómo se adapta realmente a sus necesidades.

En esa línea, durante el Everything Electric Test Drive los visitantes contarán con la presencia de Mauricio Plastina, quien estará en el evento para asesorar al público, responder consultas y despejar dudas sobre movilidad eléctrica e híbrida. Además, habrá asesores de las marcas para conocer las características de los diferentes modelos y recibir orientación de acuerdo con sus necesidades y presupuesto.

Qué mirar en un vehículo electrificado

Más allá del diseño y el equipamiento, Plastina considera que existen diferentes variables técnicas que deberían formar parte de la decisión de compra. Entre ellas mencionó la química de la batería, el puerto de carga, las potencias de carga y la autonomía homologada.

La seguridad también ocupa un lugar central en su análisis, desde la seguridad estructural del vehículo y la cantidad de airbags hasta los diferentes sistemas de asistencia a la conducción.

Pero, según su visión, la elección no debería reducirse únicamente a buscar cuál ofrece más equipamiento por determinado monto. “No siempre la mejor opción es lo más grande que me llevo por mi dinero”, señaló.

En un mercado donde el precio suele tener un peso importante, planteó que también es necesario analizar qué tan bien está ejecutado el vehículo, cuál es su propuesta de posventa y qué tan bien responde a las necesidades concretas del usuario.

Una experiencia más allá de los autos

Además de los vehículos y los test drives, el evento tendrá propuestas pensadas para complementar la experiencia. La fachada principal del Hotel Sofitel se transformará durante esos tres días en un espacio con música, juegos, sorpresas y propuestas interactivas, además de una ruleta de premios para quienes se acerquen.

Quienes decidan avanzar con la compra durante el evento podrán acceder a bonos y beneficios exclusivos por señar su vehículo, disponibles en modelos seleccionados. También estarán presentes ejecutivos de Mi Auto Santander, quienes brindarán asesoramiento sobre las alternativas de financiación y acompañarán el proceso de compra.

El Everything Electric Test Drive se realizará del viernes 9 al domingo 11 de octubre, entre las 10:00 y las 18:00 horas, en el Hotel Sofitel Montevideo Casino Carrasco & Spa. La actividad será abierta a todo público y permitirá conocer, comparar y probar distintas alternativas de movilidad eléctrica e híbrida antes de tomar una decisión de compra.