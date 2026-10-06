Llamado laboral de OSE con sueldo de $160.000 más IVA: cuáles son los requisitos y cómo postularse

La Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) abrió un llamado laboral para contratar a un abogado, con una remuneración mensual de $160.000 más IVA y una carga horaria de 36 horas semanales.
El profesional seleccionado trabajará como consultor jurídico de la Gerencia de Programas con Financiamiento Externo (GPFE). La contratación será bajo la modalidad de contrato de servicios por 12 meses, con posibilidad de prórroga.
El llamado está vinculado al Proyecto de Construcción de la Presa sobre el arroyo Casupá, en la cuenca del río Santa Lucía, financiado mediante un préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF).
El abogado deberá brindar asesoramiento jurídico para la ejecución de ese proyecto y también podrá intervenir en otros programas de OSE que tengan financiamiento externo.
Cuáles serán las tareas
Entre las principales funciones estará el asesoramiento en derecho administrativo, contratación pública y convenios de préstamo.
El profesional también deberá participar en procedimientos relacionados con servidumbres, expropiaciones y toma urgente de posesión, tanto en el ámbito administrativo como judicial.
A su vez, tendrá que elaborar informes jurídicos sobre adquisiciones y contrataciones, asesorar en convenios marco y cooperaciones técnicas con organismos nacionales e internacionales y participar en reuniones de negociación o modificación de convenios de préstamo y contratos.
También podrá integrar comisiones asesoras o de evaluación en procesos de contratación y adquisiciones.
¿Cuáles son los requisitos para postularse?
El llamado establece como requisito excluyente contar con título de doctor en Derecho, doctor en Derecho y Ciencias Sociales o abogado, expedido por la Universidad de la República o por universidades privadas con títulos equivalentes.
Además, se exige una experiencia mínima de tres años en el ejercicio de la profesión, de los cuales al menos uno debe estar vinculado a programas o proyectos financiados por organismos internacionales.
Los postulantes deberán tener disponibilidad para trabajar en Montevideo y viajar al interior del país semanalmente, incluso con posibilidad de pernoctar.
Como elementos adicionales se valorarán los estudios de posgrado o maestría vinculados a la consultoría, así como formación en compras públicas y derecho administrativo y comercial.
También se tendrá en cuenta el manejo de herramientas informáticas, la experiencia en negociación de préstamos y convenios con organismos internacionales, la capacidad de comunicación y trabajo en equipo.
Sueldo de $160.000 más IVA y cómo será la selección
La remuneración establecida es de $160.000 mensuales más IVA, por una dedicación de 36 horas y 15 minutos semanales.
Para elegir al profesional, OSE asignará 25 puntos a la formación, 50 a la experiencia laboral, 10 a la capacidad de comunicación y trabajo en equipo y 15 a la comprensión de los objetivos de la consultoría.
Solo continuarán en consideración aquellos postulantes que obtengan, como mínimo, el 60% del puntaje total.
Cómo inscribirse y hasta cuándo hay tiempo
El período para postularse comenzó el 5 de octubre y permanecerá abierto hasta el 21 de octubre de 2026 inclusive.
Los interesados deberán enviar su currículum siguiendo el formato establecido en las bases al correo dispuesto por OSE e indicar en el asunto la referencia “PC Nº001/26 Abogado para la Gerencia de Programas con Financiamiento Externo de OSE”.
OSE comunicará la recepción del currículum dentro de las 24 horas hábiles siguientes al envío.
Las bases completas y los detalles del proceso de selección están disponibles en este enlace del portal Uruguay Concursa.