Llamado laboral de OSE con sueldo de $160.000 más IVA: cuáles son los requisitos y cómo postularse

La Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) abrió un llamado laboral para contratar a un abogado , con una remuneración mensual de $160.000 más IVA y una carga horaria de 36 horas semanales .

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El profesional seleccionado trabajará como consultor jurídico de la Gerencia de Programas con Financiamiento Externo (GPFE) . La contratación será bajo la modalidad de contrato de servicios por 12 meses , con posibilidad de prórroga.

El llamado está vinculado al Proyecto de Construcción de la Presa sobre el arroyo Casupá , en la cuenca del río Santa Lucía, financiado mediante un préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

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El abogado deberá brindar asesoramiento jurídico para la ejecución de ese proyecto y también podrá intervenir en otros programas de OSE que tengan financiamiento externo.

Cuáles serán las tareas

Entre las principales funciones estará el asesoramiento en derecho administrativo, contratación pública y convenios de préstamo.

El profesional también deberá participar en procedimientos relacionados con servidumbres, expropiaciones y toma urgente de posesión, tanto en el ámbito administrativo como judicial.

A su vez, tendrá que elaborar informes jurídicos sobre adquisiciones y contrataciones, asesorar en convenios marco y cooperaciones técnicas con organismos nacionales e internacionales y participar en reuniones de negociación o modificación de convenios de préstamo y contratos.

También podrá integrar comisiones asesoras o de evaluación en procesos de contratación y adquisiciones.

¿Cuáles son los requisitos para postularse?

El llamado establece como requisito excluyente contar con título de doctor en Derecho, doctor en Derecho y Ciencias Sociales o abogado, expedido por la Universidad de la República o por universidades privadas con títulos equivalentes.

Además, se exige una experiencia mínima de tres años en el ejercicio de la profesión, de los cuales al menos uno debe estar vinculado a programas o proyectos financiados por organismos internacionales.

Los postulantes deberán tener disponibilidad para trabajar en Montevideo y viajar al interior del país semanalmente, incluso con posibilidad de pernoctar.

Como elementos adicionales se valorarán los estudios de posgrado o maestría vinculados a la consultoría, así como formación en compras públicas y derecho administrativo y comercial.

También se tendrá en cuenta el manejo de herramientas informáticas, la experiencia en negociación de préstamos y convenios con organismos internacionales, la capacidad de comunicación y trabajo en equipo.

Sueldo de $160.000 más IVA y cómo será la selección

La remuneración establecida es de $160.000 mensuales más IVA, por una dedicación de 36 horas y 15 minutos semanales.

Para elegir al profesional, OSE asignará 25 puntos a la formación, 50 a la experiencia laboral, 10 a la capacidad de comunicación y trabajo en equipo y 15 a la comprensión de los objetivos de la consultoría.

Solo continuarán en consideración aquellos postulantes que obtengan, como mínimo, el 60% del puntaje total.

Cómo inscribirse y hasta cuándo hay tiempo

El período para postularse comenzó el 5 de octubre y permanecerá abierto hasta el 21 de octubre de 2026 inclusive.

Los interesados deberán enviar su currículum siguiendo el formato establecido en las bases al correo dispuesto por OSE e indicar en el asunto la referencia “PC Nº001/26 Abogado para la Gerencia de Programas con Financiamiento Externo de OSE”.

OSE comunicará la recepción del currículum dentro de las 24 horas hábiles siguientes al envío.

Las bases completas y los detalles del proceso de selección están disponibles en este enlace del portal Uruguay Concursa.