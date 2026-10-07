Mataron a un integrante de Los Puglia en Villa Española y el crimen reaviva el foco sobre la guerra narco contra Los Suárez

Un joven de 24 años vinculado a "Los Puglia" , uno de los grupos enfrentados por el control del territorio y la venta de drogas en Villa Española, fue asesinado a balazos en la noche de este martes . El crimen vuelve a poner el foco sobre una disputa criminal contra "Los Suárez" que en los últimos meses dejó una sucesión de asesinatos y represalias en Montevideo .

La víctima fue identificada como "Leito" Puglia y, según información difundida en primera instancia por Eduardo Preve y confirmada por fuentes del Ministerio del Interior a El Observador, era familiar de Andrés Migales , señalado como líder de "La Mafilia", el uruguayo asesinado el pasado fin de semana en Buenos Aires .

El homicidio ocurrió en las inmediaciones de 20 de Febrero y Agaces , en Villa Española. Según información policial, Puglia fue trasladado en un vehículo particular al Hospital Pasteur con múltiples heridas de arma de fuego . A las 21:40, los médicos constataron su muerte debido a los disparos que había recibido en el tórax.

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Testigos señalaron que hasta el lugar llegó una camioneta blanca, de la que bajaron tres personas armadas que dispararon y luego escaparon .

La víctima tenía antecedentes penales. La investigación quedó en manos del Área de Investigaciones de la Zona Operacional II y la Fiscalía de Homicidios de 4º Turno, que dispuso el relevamiento de Policía Científica y otras actuaciones.

La disputa entre los Puglia y los Suárez

El homicidio se produce en medio de una extensa y violenta disputa entre Los Puglia y Los Suárez Furtado, dos grupos vinculados al narcotráfico con origen en Villa Española.

Las líneas de investigación policial sobre diferentes episodios ocurridos en los últimos meses han registrado ataques y represalias en los que aparecen integrantes o apellidos vinculados a ambos grupos.

Uno de los episodios más graves ocurrió el pasado 10 de julio en la zona de El Monarca, Villa García, cuando cinco personas fueron asesinadas en una vivienda.

Entre las víctimas había tres hermanos de la familia Suárez Furtado. Cuatro personas llegaron hasta la casa en dos motos y, según testimonios recogidos entonces por los investigadores, tres de ellas saltaron el muro, ingresaron gritando "¡Policía!" y segundos después comenzó una ráfaga de disparos.

La Policía manejó como principal línea de investigación que la masacre estuviera relacionada con un enfrentamiento entre grupos criminales dedicados al narcomenudeo.

Tras aquel crimen, Karina Suárez, madre de los tres hermanos asesinados, aseguró que otros cuatro hijos suyos ya habían sido asesinados. "Siete hijos me mataron", dijo entonces.

La violencia continuó pocos días después. Integrantes de la familia Puglia, señalados como presuntos responsables del ataque contra los Suárez, fueron atacados a tiros en Parque Rodó.

En ese episodio murió un niño de 12 años, hijo de uno de los integrantes del grupo familiar. Ahora, casi tres meses después de la masacre de El Monarca, el asesinato de "Leito" Puglia en Villa Española vuelve a quedar bajo investigación en un escenario marcado por una sucesión de ataques cruzados entre grupos vinculados al narcotráfico.