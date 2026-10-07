Tres jóvenes fueron asesinados a balazos en menos de una hora en distintos puntos de Montevideo

Tres jóvenes fueron asesinados a balazos durante la noche de este martes en tres puntos distintos de Montevideo y en un lapso de menos de una hora . Las víctimas son dos hombres, de 18 y 24 años, y una mujer de 27.

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Los homicidios, informados en primera instancia por Telemundo (Canal 12) y confirmados por El Observador en base a fuentes de la Jefatura de Policía de la capital, ocurrieron entre las 21:00 y las 21:40 en Villa Española, Colón y Piedras Blancas . Los hechos son investigados por el Departamento de Homicidios.

La seguidilla se produjo después de otro crimen ocurrido durante la tarde del martes, cuando un hombre de 36 años fue asesinado a puñaladas en la zona del Cerro .

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El primero de los tres homicidios ocurrió sobre las 21:00 en las inmediaciones de 20 de Febrero y Agaces , en Villa Española .

Según información policial consignada por el citado medio, testigos declararon que una camioneta llegó al lugar y de ella bajaron tres personas armadas, que comenzaron a disparar y luego escaparon.

La víctima, un joven de 24 años, fue encontrada herida en la calle, cerca de su casa. Fue trasladada en un vehículo particular al Hospital Pasteur, donde se constató su muerte como consecuencia de múltiples heridas de arma de fuego.

El joven tenía un antecedente de 2023 por un delito vinculado a drogas.

Entraron a una casa en Colón y mataron a un joven de 18 años

Unos 15 minutos después ocurrió el segundo homicidio. Fue en las inmediaciones de Fernando Menck y Pororó, en Colón.

Un joven de 18 años se encontraba en su casa cuando un hombre ingresó y le disparó. El atacante escapó posteriormente en una moto.

La Policía encontró en el lugar casi una decena de vainas, mientras que personal médico constató la muerte del joven por heridas de arma de fuego.

La víctima tenía un antecedente por hurto.

Una joven de 27 años asesinada en Piedras Blancas

El tercer crimen ocurrió sobre las 21:40 en Teniente Rinaldi y Azotea de Lima, en Piedras Blancas.

Una joven de 27 años recibió múltiples disparos y fue trasladada hasta la policlínica de Capitán Tula, donde finalmente murió.

Allegados a la víctima declararon ante la Policía que el homicidio estaría relacionado con un conflicto de larga data entre su familia y otras personas.

La mujer tenía dos antecedentes penales, el último por desacato. En la escena del crimen la Policía incautó un proyectil.

Los tres casos quedaron bajo investigación del Departamento de Homicidios.