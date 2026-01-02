La noche que promete devolver a Punta del Este a los veranos inolvidables de los 90: cuándo es y cómo conseguir entradas

Hay noches que no son solo una fiesta, sino un regreso. Un viaje emocional a una época marcada por la música, la amistad y la energía irrepetible de los veranos en Punta del Este. Bajo esa premisa surge Space is a Dream, una experiencia que propone revivir el espíritu auténtico de Space, la discoteca que marcó a generaciones y se convirtió en un ícono de la noche sudamericana.

La cita será el 6 de enero, desde las 22.00 horas , en el entorno natural y sofisticado de Agua Verde Wine & Lodge, elegido especialmente para acompañar una propuesta exclusiva, cuidada y cargada de simbolismo.

El evento contará con preventa exclusiva para clientes Santander Select, reafirmando su perfil premium y su carácter de encuentro selecto.

Más que una fiesta, Space is a Dream es una celebración colectiva. Un reencuentro entre generaciones que compartieron pista, música y veranos inolvidables, al ritmo de temas icónicos que marcaron los años 90 y que hoy vuelven a sonar con el mismo poder evocador.

Un sueño que comenzó en 1990

Space nació en 1990 de la mano de cinco amigos socios —Álvaro Quartino, Marcelo Gattas, Miguel Gattas, Marcel Paullier y Gustavo Guadalupe— con una idea clara: crear un boliche alineado con las tendencias europeas, inspirado en Ibiza, por entonces meca indiscutida de la música dance.

“Fue un sueño. Queríamos traer a Punta del Este algo que estuviera a la altura de lo que pasaba en Europa”, recuerda Álvaro Quartino, DJ residente y uno de los socios fundadores de Space, quien estuvo al frente de la música durante 11 temporadas. En plena etapa de crecimiento profesional, Quartino fue clave en la llegada de los grandes hits del verano europeo, que aterrizaban en Uruguay en formato vinilo y encontraban en Space su pista ideal.

Con el tiempo, Space se consolidó como la discoteca más importante de Sudamérica y pionera en múltiples aspectos, dejando una huella profunda en la cultura nocturna de la región.

La música como puente en el tiempo

“Space is a Dream es mucho más que un slogan”, explica Quartino. “Es un proyecto que vengo pensando hace tiempo, con el objetivo de crear una fiesta exclusiva para reencontrarse con amigos y con un público referente, celebrando la música de los veranos de los 90”, agrega.

WhatsApp Image 2026-01-02 at 2.17.14 PM Álvaro Quartino.

El concepto apunta a revivir temas icónicos que funcionan como verdaderas máquinas del tiempo, capaces de transportar a instantes de felicidad compartida. La propuesta está especialmente pensada para un público mayor de 40 años, protagonista de aquellos veranos y de una era donde la música se vivía con intensidad, identidad y comunidad.

La elección de Agua Verde Wine & Lodge no es casual. “Es probablemente uno de los mejores spots de Punta del Este, un lugar maravilloso para que esta experiencia suceda”, señala el DJ, destacando la importancia del entorno en la construcción del clima del evento.

50 años junto a la música

Con una carrera extensa como DJ y productor, Álvaro Quartino celebra esta temporada 50 años de trayectoria musical. Su recorrido lo llevó a presentarse en distintas ciudades del mundo y a estar presente en Ibiza durante más de 11 años, experiencia que le permitió generar vínculos con DJs y promoters internacionales, mantenerse actualizado y acceder de primera mano a la música que luego sonaba en Space.

Una experiencia premium del verano

La participación de Santander Select refuerza el posicionamiento del evento como una de las propuestas diferenciales del verano en Punta del Este. “Tuvieron la visión de sumarse y apoyar una fiesta pensada para el público ideal, en una experiencia premium en toda su dimensión”, destaca el DJ.

Las entradas ya se encuentran disponibles y pueden adquirirse a través del siguiente enlace.

Space is a Dream invita a volver a bailar, a celebrar y a reconectar. Una noche de colección que promete revivir el espíritu de un boliche inolvidable y confirmar que, cuando la música es auténtica, el tiempo no pasa: simplemente vuelve a empezar.