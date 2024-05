La "Pax Narca" y otros pactos con el mal

En algunas regiones de México el narcotráfico domina el territorio y llevó al Estado a celebrar contubernios por los cuales los narcos mandan y “garantizan” cierta “paz”. A eso se denomina “Pax Narca” que, como puede imaginarse, no tiene ni parámetros legales ni morales. Pero ocurre. Hace un par de años el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, apuntaba que “hay lugares en donde predomina una banda fuerte y no hay enfrentamientos entre grupos y por eso no hay homicidios”, poniendo como ejemplos los casos de Sinaloa y Durango, lugares donde impera el cruento Cártel de Sinaloa. Como es de imaginar, la concentración de plata genera concentración de poder y esos acuerdos terminan produciendo corrupción y más violencia. El retiro del Estado es el principio de la debacle social.