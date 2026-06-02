La revolución de Pilay Uruguay: la empresa da un paso más en su innovación, apuesta a un e-commerce de metros cuadrados y a nuevos desarrollos en su momento de mayor inversión

En Uruguay se ve un aumento de stock en las viviendas, mientras baja la cantidad de créditos hipotecarios que se emiten. Pero, ¿es más difícil cumplir el sueño de la casa propia?

Esta pregunta disparó el intercambio con Javier Agustín Vigo Gasparotti , presidente de Pilay Uruguay Afisa y protagonista del mercado inmobiliario uruguayo durante 17 años.

“La pregunta trae una sensación de angustia para todos porque los valores de las viviendas siguen subiendo y es una realidad también que la probabilidad de que el uruguayo pueda acceder a un inmueble a través de crédito hipotecario, de una forma tradicional, sigue siendo igual de difícil o más difícil que antes”, reflexiona Vigo Gasparotti y lo justifica al recordar que el salario medio en Uruguay ronda los $47.000. “Supongamos que son dos personas, tienen un hijo, no tienen margen con esa realidad para sacar un crédito hipotecario que exige un 25% del capital de eso ya tenerlo ahorrado más que la cuota no puede superar el 30% de tus ingresos formales. Califica muy poca gente”.

A esto se suma una transformación demográfica, viviendas que antes eran de 6 o 4 personas ahora solo tienen una persona. “Hogares de tres o cuatro dormitorios, lamentablemente, son un rara avis”.

0526_BRAND STUDIO Pilay WEB

Si bien la solución de la vivienda propia continúa siendo difícil, Vigo Gasparotti ve cada vez más oportunidades en el mercado de alquiler y resalta que la mayoría de quienes adquieren las propiedades son inversores.

En ese contexto, Pilay Uruguay, que comenzó su operación en 2009 a través de una alianza con Campiglia Construcciones y lanzamiento del Fideicomiso Campiglia Pilay, fue revolucionario en ese entonces porque permitió poder formar un capital inmobiliario en 20 años y ser dueño de un apartamento con una cuota inicial baja. ¿De cuánto? “Al día de hoy estamos hablando de cuotas de $13.000 para un monoambiente, $ 15.000 para un dormitorio y $ 20.000 para dos dormitorios”, revela el CEO de la compañía.

Esta propuesta llevó a que mucha gente se anime a pensar, por un lado, en generar un capital para los hijos, una jubilación o inversión. A su vez un 25% de la cartera lo ve con un fin de vivienda propia, que aunque lleve un proceso de largo plazo, “es una solución cierta”, remarca Vigo Gasparotti.

Por otro lado, el producto Metros Cuadrados, que ha sido galardonado por su innovación, es más accesible y habilita a invertir a partir de medio metro cuadrado de inmueble. “Permite que puedas ir acumulando metros a tu ritmo. Con $54.000 tenés medio metro y podés ir sumando y, con el tiempo, vas a poder llegar a adquirir un inmueble”, apunta el titular de Pilay Uruguay y destaca la rentabilidad de este producto que va de la mano con el índice de Costo de la Construcción.

“Lo interesante es que hoy cuando uno mira el índice, si lo mira como inversión, te encontrás que el promedio histórico es el equivalente a invertir tu plata un 4% en dólares. Pero si vamos a los últimos dos años y medio con una apreciación de la moneda uruguaya, ronda el 8% en dólares”.

Sin embargo, el diferencial de Pilay Uruguay está también en la empatía con las distintas etapas de vida de sus clientes. “Hoy en el mercado inmobiliario tradicional estás obligado al pago constante y no te podés salir fácilmente. Acá decís, no pago más y esa unidad se pone a la venta, otra persona continúa adquiriendo esos metros”, apunta Vigo Gasparotti y señala que”esa tranquilidad de no ser deudor es un diferencial grande”.

Innovador y confiable

En el marco de un mercado inmobiliario que no se caracteriza por la innovación, Pilay Uruguay apuesta a pensar fuera de la caja. Luego del hito de Metros Cuadrados, la firma evoluciona por medio del e-commerce. “Hay gente que está comprando metros cuadrados a las 3 de la mañana sin hablar con nadie”, cuenta Vigo Gasparotti.

El sitio habilita que la persona pueda ingresar y ver cómo avanza su capital lo que permite tener “un producto más líquido que un inmueble, porque lo podes vender en el market”, lo que conforma a Metros Cuadrados como una alternativa de inversión diferente.

“Vas a tener una billetera digital para poder utilizar tus metros para comprar otras cosas. Tenés alquileres que se reflejan en tu billetera digital mensualmente. Tenemos más de 100 personas que están recibiendo su alquiler”, resalta Vigo Gasparotti sobre esta iniciativa.

“Consideramos que hay espacio para que puedan vender tanto otros desarrolladores en el sitio de metros cuadrados de Pilay Uruguay, como también particulares”, adelanta Vigo Gasparotti sobre el potencial del e-commerce y proyecta: “Hay un espacio hoy para innovar donde vos podes permitirle a un particular que publique su propiedad aquí en el sitio y, si el precio es realmente atractivo, va a haber un montón de microinversores de metros cuadrados que van a estar dispuestos a comprar esa propiedad para después alquilarla”.

El CEO de Pilay Uruguay lo equipara a lo que sucede con el mercado de autos usados. “Tenés dos alternativas cuando querés cambiar el auto, lo entregás al concesionario y te pagan menos o lo vendés vos por MercadoLibre. Con los inmuebles no tenés esa alternativa hoy en día y creemos que a través de Metros Cuadrados se puede lograr”.

El presidente de Pilay Uruguay revela que una de las motivaciones de la empresa es ofrecer más confianza en un mercado que “no se encuentra hoy supervisado, ni regularizado, ni controlado”.

“Nosotros queremos seguir con nuestra política de que estar controlado es lo mejor para el inversor y que tengas la tranquilidad de que si yo te digo que vendí 10 departamentos hay un tercero que está diciendo que eso es real y hay un Banco Central al que se le informa eso”. “Mi avance de obra coincide con un tercero que está poniendo su firma, que no depende de Pilay Uruguay, y que ese tercero informa al Banco Central” apunta el CEO y afirma que esto es un cambio de paradigma para el mercado inmobiliario uruguayo.

El desarrollo de Pilay Uruguay y niveles de inversión inéditos para su historia

Pilay Uruguay administra 3.500 contratos de ahorro entre el Fideicomiso Campiglia Pilay y el Fideicomiso Metros Cuadrados Pilay Uruguay. “Nos encontramos actualmente con 800 departamentos en obra, que representa una inversión superior a los US$100 millones y estamos en niveles de inversión en obra como nunca en nuestra historia”.

“A mi me gusta compararlo con el bambú japonés:al principio no se ven tanto los frutos porque lo estás cultivando pero después, con el tiempo, empezás a ver que crecés exponencialmente. Este producto es así, empezó con obras más chiquitas de 60 departamentos y ahora estamos en estos niveles de obra”.

Actualmente, la firma tiene dos desarrollos en las calles Bulevar Artigas y Ana Monterroso, uno de 195 apartamentos sobre la arteria principal- que se entregarán en marzo de 2027- y otro de 61 departamentos sobre Ana Monterroso a entregar en 2028.

Otra obra emblemática de Campiglia Pilay son las dos torres en Ciudad de la Costa, cada una de 219 departamentos. Vigo asegura que se trata de una inversión que supera los US$ 90 millones, y cambiará parte de la fisionomía de la ciudad.

“Se encuentra con valores mucho más accesibles de lo que uno ve en el mercado permitiéndole a personas que confiaron con nosotros sus ahorros, porque hay gente que vino ahorrando hace 17 años sin saber un radio constructivo establecido y se encontró hoy con torres como Ciudad de la Costa con valores de mercado más altos del promedio habitual nuestro, con valores de alquileres superiores, y que demuestra también la seriedad con la que nos manejamos”, reflexiona.

Además, hay dos terrenos más en Avenida Italia y Luis Alberto de Herrera que se comenzarán a construir en 2029 y otro en la calle Saldún Rodríguez, también en un enclave que se está valorizando, y donde se construirán otros 100 departamentos dentro de cuatro años “va a ser el momento en que esa tierra va a estar madura y que realmente los inversores van a estar contentos”, subraya.

Por otra parte, dentro del Fideicomiso Metros Cuadrados, Pilay Uruguay proyecta un desarrollo en Parque Rodó, junto a la facultad de Arquitectura y Diseño, por el que avanzan en los trámites patrimoniales para conservar la fachada de la casa que se encuentra al frente del proyecto.

Además, dentro del mismo Fideicomiso se encuentra Distrito Metros Cuadrados que tendrá una torre de 80 departamentos junto a Plaza Italia. En este edificio se pueden comprar metros cuadrados de renta que luego se traducen en un alquiler una vez que el edificio está terminado.

En este esquema, Pilay Uruguay ya tiene más de 100 inversores cobrando el alquiler del primer edificio que entregaron sobre la calle Charrúa. A propósito de este modelo de negocios, Vigo Gasparotti precisó: “La gente quiere una renta asegurada entonces nosotros nos ocupamos de todo y vas recibiendo tu billete digital y, semestralmente, se transfiere a tu cuenta bancaria”.