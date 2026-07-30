La Roche-Posay presentó un nuevo tratamiento que promete actuar sobre manchas y firmeza al mismo tiempo

En un evento exclusivo realizado en el Estudio Universal , La Roche-Posay, la marca número uno recomendada por dermatólogos en el mundo reunió a destacados profesionales de la salud, referentes de la industria y medios de comunicación para presentar la evolución de su línea anti-manchas: la familia Mela B3 .

La jornada estuvo marcada por el lanzamiento estrella de la marca: el nuevo Mela B3 Double Dose , una innovación científica diseñada específicamente para abordar las necesidades de las pieles maduras y el nuevo Mela B3 Ojos, un contorno de ojos que trabaja sobre las ojeras e hiperpigmentación en el área ocular.

Durante la presentación, se destacó la magnitud del desafío que representa la hiperpigmentación a nivel mundial. Según datos compartidos por la marca, una de cada dos personas reporta un impacto moderado a severo en su calidad de vida debido a los trastornos pigmentarios, lo que subraya la importancia de contar con soluciones eficaces y validadas científicamente.

El evento profundizó en el trabajo detrás de Melasyl™ , el activo revolucionario y patentado desarrollado tras 18 años de investigación y el análisis de más de 4.000 moléculas. A diferencia de los ingredientes tradicionales, Melasyl™ ofrece un modo de acción único: atrapa los precursores de la melanina antes de que se sobreproduzcan y que marquen la superficie de la piel, actuando tanto sobre las manchas visibles como previniendo la aparición de nuevas, sin el temido "efecto rebote".

Mela B3 Double Dose: El nuevo aliado para pieles maduras

La gran novedad de la jornada fue la presentación de Mela B3 Double Dose. Este producto se posiciona como una solución integral que fusiona el poder corrector de Melasyl™ con Proxylane, un activo clave que devuelve firmeza y densidad a la piel. Gracias a esta fórmula avanzada, Mela B3 Double Dose demuestra resultados superiores, corrigiendo hasta un 97% de los casos de manchas de la edad y brindando un 20% más de firmeza a la piel.

"Es fundamental comprender que, con el paso del tiempo y la exposición acumulada al sol, la piel pierde colágeno y se vuelve mucho más propensa a manchas, como los léntigos solares. El 90% de los adultos mayores de sesenta años los presenta. Por ello, el respaldo de un tratamiento tópico de alta eficacia es indispensable para lograr resultados visibles y duraderos", señalaron los especialistas durante el evento.

Una rutina completa para trabajar sobre la hiperpigmentación

La Roche-Posay reafirmó su compromiso con la salud dermatológica mediante la propuesta de una rutina práctica y sencilla de 4 pasos para garantizar una piel luminosa y uniforme:

Limpiar: Con el Gel Micro-Peeling Mela B3.

Con el Gel Micro-Peeling Mela B3. Tratar: Con el nuevo Mela B3 Double Dose (para flacidez y manchas en pieles maduras) o el Mela B3 Serum (tratamiento concentrado anti-manchas).

Con el nuevo Mela B3 Double Dose (para flacidez y manchas en pieles maduras) o el Mela B3 Serum (tratamiento concentrado anti-manchas). Complementar: Con el nuevo Mela B3 Ojos, para corregir ojeras y mantener la hidratación.

Con el nuevo Mela B3 Ojos, para corregir ojeras y mantener la hidratación. Proteger: Finalizando siempre con Anthelios UVmune 400 Anti-manchas, para prevenir la hiperpigmentación inducida por la luz visible de alta energía.

La jornada cerró con una invitación a los asistentes a experimentar de primera mano esta innovación, reafirmando el enfoque de la marca: un abordaje integral que redefine el cuidado de la piel, desde la consulta médica hasta la rutina diaria en casa, siempre bajo la premisa de que cada piel es única y requiere asesoramiento profesional.