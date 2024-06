Euromodelo 2024 llega a Uruguay

El Euromodelo cuenta con tres etapas de capacitación, a realizarse los días 20, 21 y 22 de agosto. El 26 de setiembre se realizará el trabajo de comisiones, donde trabajarán sobre las diferentes propuestas legislativas. Finalmente, el 27 del mismo mes se realizará la sesión plenaria en el Palacio Legislativo, donde los participantes ejercerán el rol de los altos funcionarios del Parlamento Europeo.

Delisante explicó que, desde el año pasado, el programa cuenta con la elaboración de una norma por parte de los participantes. “Hay una norma elaborada por ellos, la discuten en el día de la simulación en el Parlamento y tienen que llegar a una aprobación o un rechazo en una votación final. Con un texto que lo van modificando a lo largo del día, a través de las discusiones y de las votaciones, y logran un documento final”, agregó. Para estas últimas dos etapas, los participantes del Interior contarán con traslado, alojamiento y alimentación por parte de la organización.

En cuanto al programa, Pospisil y Delisante coincidieron en que la experiencia es enriquecedora para los participantes. “Un aprendizaje, que para mí es de los más ricos, es que te toque a ti representar una postura que no es necesariamente la que tú defenderías. A nivel universitario me parece que es lo mejor que te puede pasar”, dijo Delisante. Por su parte, Pospisil dijo que para los alumnos es una experiencia inolvidable y que, incluso para él, la fase final que se realiza en la Cámara de Diputados es “como estar en el Estadio Centenario”. También agregó que puede existir una instancia internacional para algunos participantes, ya que, en las últimas dos ediciones, el Colegio de Europa ha elegido participantes de todos los países donde se realiza el Euromodelo para formar parte de una conferencia virtual. “Es una capacitación organizada por el College of Europe, que es la institución más prestigiosa en los asuntos de la Unión Europea. Allí la rectora actual, Federica Mogherini, mantiene un diálogo bastante directo con este grupo que accede y eso les da, también, otro nivel de experiencia”.

Además, ambos destacan el compromiso de los estudiantes con el programa. Delisante explicó que sorprende la variedad de carreras existentes entre los participantes: “Tenemos muchos candidatos y participantes de medicina o de ingeniería, de carreras que por ahí no son las más evidentes. Y esto es lo que enriquece mucho el programa porque, en definitiva, las perspectivas de la misma temática son bien distintas dependiendo del enfoque que uno tenga”. Pospisil coincidió y agregó que el intercambio con estudiantes de otras carreras, universidades y ciudades es un valor agregado para el programa. También añadió que este año esperan un incremento en la participación de estudiantes de periodismo debido a la temática.

Cada año, los participantes tratan un tema diferente y de relevancia. En esta ocasión será la desinformación. “Vemos, ya hace una década, la amenaza que representa el tema de la desinformación y cómo puede afectar la política doméstica internacional, no solamente de Europa sino de todo el mundo”, explicó Pospisil, quien además dijo que esta amenaza crece principalmente gracias al desarrollo tecnológico: “Ahora estamos expuestos a mucha desinformación, se puede falsificar básicamente todo y el mundo se pone mucho más complejo que antes”. Además, Pospisil contó que la edición de este año será la primera en contar con ex parlamentarios europeos, quienes participarán de las instancias de capacitación.

“Si querés descubrir tu potencial, inscribite en elEuromodelo. Al principio quizás vemos a alguien tímido y después, en la fase final del Parlamento, vemos que ese mismo joven es capaz de hablar en público, presentar algo y luchar por los ideales que representa”, invitó Pospisil.