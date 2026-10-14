¿Cómo secar la ropa sin que huela a humedad?

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé la continuidad de jornadas grises, con precipitaciones aisladas y neblinas durante los próximos días, condiciones que pueden dificultar el secado de la ropa al aire libre.

El pronóstico para el miércoles 14 y el jueves 15 de octubre incluye lluvias aisladas, mientras que para el viernes 16 se esperan precipitaciones escasas durante la mañana y nuevamente aisladas hacia la noche.

Ante este escenario, secar las prendas dentro del hogar puede ser una alternativa. Sin embargo, la humedad acumulada y la falta de ventilación pueden prolongar el secado y favorecer la aparición de olores desagradables.

El blog de la empresa inglesa de servicio de lavandería y tintorería Laundryheap menciona como una de las primeras medidas el retirar la mayor cantidad de agua posible antes de tender las prendas. Si el lavarropas tiene un programa de centrifugado adicional, se recomienda utilizarlo. También resulta importante sacar la ropa del tambor apenas termina el lavado, en lugar de dejarla acumulada durante horas.

Al colocar las prendas en el tender, conviene dejar espacio entre ellas para que el aire circule y la humedad no quede atrapada entre las telas. Las remeras, camisas y pantalones deben extenderse lo máximo posible, mientras que las más gruesas pueden darse vuelta durante el proceso para facilitar un secado uniforme.

¿Cómo secar la ropa en casa sin que huela a humedad?

"Amontonar la ropa o colgarla demasiado junta dificulta la evaporación del agua", advirtió Laundryheap.

La ventilación es otro factor clave. Siempre que las condiciones exteriores lo permitan, abrir una ventana durante un rato ayuda a renovar el aire y reducir la acumulación de humedad. Un ventilador también puede favorecer la circulación dentro de la habitación, mientras que un deshumidificador permite extraer parte del agua presente en el ambiente.

¿Cómo ubicar el tender para secar la ropa y evitar el olor a humedad?

La ubicación del tender también influye en el tiempo de secado. Lo ideal es colocarlo en una habitación ventilada y evitar los espacios pequeños donde el aire circula poco y la humedad puede acumularse. Durante el proceso, conviene prestar atención a la condensación que se forma en los vidrios y las paredes, ya que puede indicar un exceso de humedad en el ambiente. Si aparecen gotas, es importante ventilar y secar las superficies afectadas.

"Los perfumes y los suavizantes intensos pueden disimular el olor, pero no solucionan el problema de fondo" - Laundryheap

En los días fríos o lluviosos, un tendedero eléctrico puede acelerar el secado si se utiliza de acuerdo con las instrucciones del fabricante. No se recomienda apoyar las prendas directamente sobre radiadores u otras fuentes de calor que no estén diseñadas para ese uso, debido al riesgo de accidentes.

Laundryheap también recomienda comprobar que las prendas estén completamente secas antes de guardarlas. Si la ropa conserva olor a humedad, puede ser necesario volver a lavarla y asegurarse de que se seque por completo.