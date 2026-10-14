"No veo que el sistema de intendencias esté funcionando mal": abogado constitucionalista en contra de la reducción de departamentos

El abogado constitucionalista Martín Risso se manifestó en contra de la propuesta de reducir la cantidad de departamentos que ha trascendido en los últimos días.

"No veo que el sistema de intendencias este funcionando mal" , justificó Risso en el programa Cinco Sentidos de Canal 5 . "El Estado de derecho está en contra de la concentración de poder", agregó y mencionó la "descentralización territorial" como ejemplo.

"Hace que en cada lugar, incluso en lo local, sea la gente que conoce la ciudad, que conoce a los vecinos y los habitantes, los que intentan resolver un problema y toman las decisiones . Las personas con las que un ciudadano puede querer hablar están a poca distancia de donde vive él", añadió el constitucionalista.

Fue el senador del Frente Amplio Nicolás Viera quien propuso discutir una reducción de la cantidad de departamentos mediante un proceso de regionalización que permita achicar la estructura del Estado y disminuir el gasto público de los gobiernos departamentales. "Un país como el nuestro, que en seis horas lo cruza, es ilógico que tenga diecinueve departamentos ", afirmó Viera durante una entrevista en el streaming Todo un tema de El Observador.

Además, Risso dijo que si se quiere que los ediles perciban un salario y que se habiliten los allanamientos nocturnos, para ambos casos, se necesita modificar la Constitución de la República.

"La Constitución dice expresamente que los cargos de los ediles son honorarios. Si consideramos que hay que pagarles tenemos que modificar la Constitución. Después el artículo 11 de la Constitución es claro y categórico. De noche nadie podrá entrar en el hogar sin autorización de su jefe, no hay vuelta de hoja. Para permitir los allanamientos nocturnos, necesariamente hay que modificar la Constitución", afirmó.

"En cualquier país civilizado se puede ingresar de día y de noche, incluso sin orden de juez. Si hay un incendio en una casa, y la casa está vacía, ¿los Bomberos no pueden entrar? No, hay que permitirles que entre. Se sienten disparos dentro de una casa, ¿la Policía no pueden entrar si no les abre la puerta?. El artículo 11 está mal. No es que sea un artículo de otra época. Está mal redactado. Hay que re-redactarlo y no es un problema de droga", justificó sobre este articulado.

Sobre la remuneración de los ediles, dijo que "históricamente los ediles son cargos honorarios porque siempre se vio la posición de edil como el inicio de una carrera política" y que "en general tenían poco trabajo". Pero actualmente, "hay algunos departamentos, Montevideo ni que hablar, en que esto se ha complicado. Ser edil lleva mucho trabajo, hay que tener asesores, hay que poder manejarse. Creo que ha llegado el momento, seguramente, en que es necesario modificar la Constitución y empezarles a pagar", afirmó.