La mente: una herramienta transformadora para vivir mejor

Al hablar de mente y cerebro pareciera que tenemos una disociación entre el cuerpo y el cerebro, como si el cerebro no fuera parte del cuerpo. La realidad es que sí lo es, así como también que seguimos aún con una mirada cerebro centrista. Antiguamente era el corazón el que llevaba la posta y parecería que la integración es el futuro, con señales cada vez más evidentes de ello.

El corazón da órdenes al cerebro mucho más aún que el cerebro al corazón, la respiración íncide directamente en el desempeño del cerebro. Algo similar sucede con la postura. No queda por fuera la mente, responsable de la consciencia de ser quienes somos. La mente sería como uno de los directores técnicos de nuestra existencia.

Es la mente tan importante que si la atendemos y la diseñamos, cambiamos tanto las funciones como la estructura del cuerpo incluido el cerebro. Santiago Ramón y Cajal, padre de la neurociencia y quien recibió el premio nobel por descubrir que las neuronas no se tocan sino que se comunican por impulsos eléctricos, asegura que “todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro”.

Atención que no nos son menores las palabras, “si se lo propone”. La posibilidad de esculpir nuestro cerebro para ser quienes queremos ser y vivir la vida que aspiramos vivir, requiere implicarse. En cierta forma quien no se lo proponga también incidirá en su cerebro, dejándolo como si fuera un barco a la deriva que podrá llegar o no a un buen puerto.