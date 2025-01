"Llevo 45 años en esto y es la primera vez que gano un premio como actriz": el potente discurso de Demi Moore al triunfar en los Globos de Oro por su papel en 'The Substance'

Es una película sobre "la violencia que nosotras -las mujeres- nos infringimos a nosotras mismas", la describió la actriz de 61 años, en uno de los discursos más potentes de la noche.

Haberla protagonizado ha supuesto para Moore, quien fuera la intérprete mejor pagada de los noventa pero que ya apenas trabajaba, prácticamente un renacer en la industria.

Su talento como actriz emerge con fuerza en la película, en la que se muestra totalmente vulnerable y desnuda.

Y su triunfo en los galardones que entrega la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood le allana el camino hacia las nominaciones para los Oscar, que se conocerán el 17 de enero.

"Una actriz de palomitas"

"Hace 30 años un productor me dijo que era una actriz de palomitas de maíz (crispetas, pochoclo o cotufas), lo que en aquel momento no me hacía merecedora de este premio", arrancó diciendo Moore.

"Significaba que podía hacer películas exitosas y que recaudaran mucho dinero, pero que no podía ser reconocida (por mi talento). Y yo lo creí", prosiguió en su discurso.

"Eso me corroyó con el tiempo hasta el punto en el que hace unos años llegué a pensar que eso era todo, que quizá ya estaba completa, que tal vez había hecho ya lo que se suponía que debía hacer", confesó.

De ese pozo la salvó la directora francesa Coralie Fargeat, admitió Moore, agradeciéndole por ello de corazón.

"Estaba en un punto muy bajo cuando recibí este guión mágico, audaz, valiente, rompedor, absolutamente loco titulado The Substance, y el universo me dijo: 'No, aún no has acabado'", prosiguió la actriz.

MUBI Demi Moore interpreta a Elizabeth Sparkle, una estrella televisiva en decadencia, en The Substance.

Moore quiso cerrar su discurso con un mensaje que, aseguró, trata de transmitir la cinta que protagoniza.

"En esos momentos en los que no nos creemos lo suficientemente inteligentes, bellas, delgadas o exitosas, o simplemente cuando consideramos que no somos lo suficiente, podrás ver tu valía si dejas a un lado la vara de medir", subrayó.

"Así que hoy celebro esto (el premio) como el indicador de mi plenitud y del amor que impulsa, y del regalo que supone hacer algo que amo y que me recuerda que sí pertenezco", zanjó.

De mejor pagada a caer en el olvido

Tras una infancia difícil en su natal Roswell (Nuevo México, Estados Unidos), Moore se fue de casa a los 16 años para trabajar de recepcionista en los estudios de la 20th Century Fox en Los Ángeles.

Y una vez allí, con el tiempo, decidió lanzarse a la interpretación y probar suerte en la industria.

Obtuvo su primer papel en 1981, con 19 años, en la película "Decisión".

Aunque tendría que esperar hasta 1985 para que llegara su Jules de "St. Elmo, punto de encuentro", una cinta que cimentó las bases de la llamada Generación X y que revolucionó el llamado cine adolescente.

En ella compartiría protagonismo con Andie McDowell, Emilio Estevez y Rob Lowe, miembros del llamado Brat Pack, un grupo de jóvenes intérpretes que redefinieron el cine juvenil de los 80.

Pero el filme que verdaderamente la lanzó al estrellato fue "Ghost. Más allá del amor".

Rodado con un presupuesto de apenas US$22 millones, llegó a recaudar US$500 millones, convirtiéndose en el más taquillero del año.

Ghost, que se alzó con dos de los cuatro Oscar a los que aspiraba, le valió a Moore una nominación a los Globos de Oro en 1991, en la misma categoría en la que fue reconocida este domingo.

Su carrera despegó y se convirtió en la actriz mejor pagada del momento, al tiempo que acaparaba portadas también por su relación con el actor Bruce Willis.

Getty Images Demi Moore fue nominada al Globo de Oro en 1991 por haber interpretado a Molly Jensen en Ghost.

Con Striptease marcó otro hito. Aunque fue un fiasco para la crítica, se embolsó US$12,5 millones, consiguiendo así un sueldo que solo los intérpretes masculinos habían alcanzado hasta la fecha.

"Fue importante porque no se trataba solo de mí; se trataba de cambiar las reglas del juego para todas las mujeres", le dijo en su momento a la revista Variety.

"Pero la narrativa rápidamente se transformó en: 'Bueno, solo está cobrando esa cantidad porque está interpretando a una stripper'. Me afectó mucho, pero al mismo tiempo entendí que cualquiera que se atreva a ser el primero recibirá un golpe", añadió.

"Y eso vale para cualquiera que desafíe el statu quo".

A aquello le siguieron fracasos de taquilla como "La teniente O'Neill" y su nombre empezó a asociarse en los medios cada vez menos con su trabajo actoral y de forma cada vez más recurrente con sus relaciones personales o su aspecto físico.

Getty Images Margaret Qualley interpreta a Sue, la "versión más joven, mejorada" de Elizabeth Sparkle, a quien da vida Demi Moore en The Substance.

Cuando recibió el guión de The Substance, apenas le llegaban papeles.

Ahora, su premio por protagonizar la película cuyo elenco completan Margaret Qualley y Dennis Quaid la colocan como una de las favoritas en la carrera hacia los Oscar.

Es un regreso en toda regla.

