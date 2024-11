Lucas Fuente: "Quiero sorprender a los Cocineros Argentinos con el clásico yo-yo uruguayo, es un alfajor que no existe en el mundo"

El experto confitero y panelista de GH en Canal 10, Lucas Fuente , compartió una tarde de relax con amigos en Punta del Este, donde recibió al equipo de El Observador para conversar sobre su vuelta a la televisión: "Seguimos en Uruguay con mucha clase de cocina, ahora en stand by con cocina en Uruguay, pero vamos a arrancar cocina allá en Buenos Aires. Tengo planeado un viajecito ahí a Buenos Aires para (participar en) Cocineros Argentinos, hacer algo divertido, cocina uruguaya. Acá en Uruguay en diciembre, arranca Gran Hermano así que volvemos al plantel de Gran Hermano Uruguay. Feliz y haciendo la previa todos los días, horario central que la rompemos, así que se viene con todo".

¿Estará como crítico en el panel de GH, no como cocinero?

No voy a cocinar. Estoy en el panel, estoy ahí discutiendo un poquitito, peleando un poquitito. Haciendo un poco de quilombo.

Ya participé de Cocineros hace dos años cuando estaba en ATC, me había invitado Lucho García. Ahora volvió la propuesta nuevamente, en esta nueva casa que están todos felices, porque se transmite, se ve en el programa la alegría de todos. Todavía no la conozco a Maju Lozano, así que estoy ansioso por ir y cocinar con ella.

¿Con qué piensa sorprenderlos?

Creo que voy a llevar algo que ya conoces vos seguramente, que es el clásico yo-yo uruguayo, ese alfajor es único en el mundo, no existe en otro lugar, es sólo de acá. Es bien uruguayo y me parece que eso tenemos que hacerlo, no puede faltar.

¿Cuándo tiene planificado viajar a Buenos Aires para el programa?

Todavía no me confirmaron, pero estamos ahí viendo, en las próximas semanas seguramente lo terminamos de cerrar.

¿Tiene pensado quedarse en el Argentina haciendo más participaciones en Cocineros Argentinos?

Bueno, ¿por qué no?, estamos cerquita. Cruzamos el charco y encantadísimo de estar.