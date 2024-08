Orsi espera por Lula, traición colorada y el enredo del Herrerismo

Pero no todo es color de rosas. El acuerdo entre Andrés Ojeda y Raúl “Mono” Batlle lesionó el vínculo con Gurméndez, principalmente en Rivera donde se escucharon gritos de traición.

Para los blancos también son horas clave. Jorge Gandini cerró con Aire Fresco y el Herrerismo discute los lugares en su lista. Todos hablan con todos y para entender los acuerdos hay que dejar a un lado los posicionamientos ideológicos.

El Centro de Panaderos se copó y nos mandó galletas de campaña para acompañar la vuelta. Recordá que además de leernos, ahora nos podés ver (el video estará disponible desde las 18). Faltan 81 días para las elecciones.

Espera por Lula

En una convención en el Teatro Galpón, el Frente Amplio proclamó a la fórmula Orsi-Cosse y esta semana comenzarán la primera gira por el interior. ¿El primer destino? Artigas, un departamento que Orsi ya visitó en los últimos días luego de la condena al exintendente Pablo Caram y a la exdiputada Valentina Dos Santos por casos de corrupción.

Pero las recorridas del candidato no solo serán en territorio nacional. Orsi está a la espera del “ok” de Lula para viajar a visitarlo a Brasil. Desde que fue electo como candidato de la coalición de izquierda, ha intentado establecer contactos internacionales. El primero fue con el presidente de España, Pedro Sánchez, a mediados de julio.

La primera

La actividad del Frente Amplio no se reduce a los movimientos de la fórmula. Este sábado el exfiscal de Corte Jorge Díaz dará una charla en un comité. “Hablamos sobre seguridad y justicia” dice el flyer con el que invitan a la charla en el comité Los Malvines. Será la primera presencia del abogado en un ámbito de este tipo.

WhatsApp Image 2024-08-06 at 17.52.24.jpeg

Más tiempo

Cosse le pidió a Orsi y a su comando más tiempo para fijar una posición sobre el plebiscito de la seguridad social impulsado por el PIT-CNT y la mayoría de los sectores que la apoyaron en las internas. Cuando todavía era precandidata, la ingeniera dijo que se pronunciaría luego del 30 de junio pero a más de un mes de esa instancia sigue sin fijar postura sobre el tema.

¿Y Venezuela?

Por ahora, el Frente Amplio mantiene la postura de no pronunciarse sobre el resultado en Venezuela y le exige al chavismo que publique las actas. La Mesa Política de este lunes también saludó lo actuado por Lula, Petro y AMLO en esa línea. En el FA entienden que el Centro Carter y la ONU continúan con sus respectivos trabajos –pese a que el primero dijo que no se podían catalogar como democráticas las elecciones – y que sus declaraciones aún no son definitivas.

¿El astorismo afuera?

José Carlos Mahía irá en el tercer lugar de la lista al Senado que encabezará Mario Bergara liderando Convocatoria Seregnista Progresistas. Mahía, que asumió en el Senado como suplente de Danilo y se transformó en uno de los referentes de Asamblea Uruguay tras el fallecimiento del exvicepresidente, quedó en un lugar que no le asegura una banca en el Senado. Detrás de Liliam Kechichián (de Alianza Progresista), el dirigente astorista depende de una muy buena votación del bergarismo para poder llegar a la cámara alta, por lo que Bergara busca alianzas que le aseguren al espacio ganar ese tercer senador.

El futuro de Blanca

El anuncio de Blanca Rodríguez de que deja Subrayado tras 38 años tuvo repercusiones en el sistema político. Por ahora, no hay información acerca de si el futuro de la periodista estará relacionado con la política partidaria pero en el oficialismo varios empezaron a preguntar para tratar de despejar dudas. El primero en darle la bienvenida al sistema fue Sebastían Da Silva. “Si ese fuera el caso (llegar a la política), sería una mujer que elevaría el nivel de esta campaña y por lo tanto nos alegramos”, escribió en su Twitter.

Fila para Pedro

Para felicidad de los colorados, el rumor de ‘vuelve Pedro’ se hizo realidad y el excandidato oficializó ayer que encabezará un Senado con la 10 de Vamos Uruguay. Todavía no mostró las cartas de quiénes lo apoyan aunque tiene una fila de dirigentes dispuestos a acompañarlo.

Una de ellas es Carolina Ache, aunque no se postulará a ningún cargo hasta que no se resuelva su causa porque no quiere dejar margen a que se especule con que busca fueros.

Es casi seguro que Tabaré Viera y Gabriel Gurméndez irán en su sublema al Senado pero no está resuelto cómo. Hay tres posibilidades: que cada uno saque su lista (la 2000, la 29 y la 10) con Pedro encabezando las tres, que se arme una sola o que compartan sublema pero Bordaberry únicamente esté al frente de su lista. La negociación incluye el armado de las listas a diputados para competir por bancas en el interior.

20240806 Conferencia de Pedro Bordaberry por su vuelta a la politica. (5).jpg Foto: Inés Guimaraens

¿Traición en Rivera?

El otro bloque, encabezado por Ojeda, también está en negociaciones. El candidato competirá con la lista 25 e incorporó a la histórica 15, que tendrá presentación en muy pocos departamentos con ese número. Uno de ellos es en Montevideo donde encabezará Raúl “Mono” Batlle.

En las internas, la 15 había apoyado a Gurméndez y el cambio de bando generó mucho ruido, principalmente en Rivera donde Mauricio González –líder de la lista 123– también cruzó de senda. Hubo diálogos entre Batlle, González y Gurméndez subidos de tono que incluyeron acusaciones de traición.

El sector que ha quedado eclipsado en estas horas es Crece, liderado por el candidato a vicepresidente Robert Silva. Hay temor por alguna fuga de dirigentes del interior aunque Pedro ha dado a entender que no quiere llevarse a los que hayan competido en la interna.

El grupo tiene una oferta para ir en el sublema oficial pero también existe una pequeña posibilidad de conformar una lista única. Es difícil porque la 25 tiene a Ojeda como primero, Zubía segundo –aunque también liderará su lista la 9007– y Elsa Capillera tercera. Hay algunas suplencias disponibles y el cuarto lugar, poco tentador salvo que se produzca el batacazo y que los colorados voten tan bien como para asustar a Delgado.

Herrerismo en negociaciones

En el sector histórico del Partido Nacional saben que tienen un desafío difícil de superar. Lideradas por Luis Alberto Heber, ayer martes hubo varias reuniones para tratar de definir el orden de la lista al Senado. La única definición es que el presidente Luis Lacalle Pou irá en el primer lugar pero el resto, incluso los suplentes, están en negociación.

El Herrerismo tuvo una floja votación en la interna y la capital fue de las zonas con peor desempeño. Por eso, tal como informaron los colegas de El País, dirigentes del interior como Sebastián Andújar (Canelones) y Rodrigo Blás (Maldonado) quieren hacer pesar su desempeño en junio. En el Herrerismo, los votos del interior triplicaron a los de Montevideo.

Laura Raffo.jpeg

Raffo descuenta que encabezará y que si tienen un solo senador será ella, pero hay dirigentes que dicen que el asunto aún no está cerrado.

Andújar y Blás, en tanto, dicen que el interior debe estar representado en los primeros lugares de la lista. Andújar ha planteado que le corresponde estar entre el primero y el segundo sea como titular o suplente. La idea es intentar cerrar las negociaciones cuanto antes porque si alguno queda enojado, puede salir a tocar otras puertas en la interna blanca. Hoy seguirán las conversaciones por este tema. Varios dirigentes de otros sectores ya les han manifestado su interés por incorporarlos.

El lugar de Gloria Rodríguez en la lista al Senado es el que corre más peligro. La hoy senadora podría pasar a encabezar la lista de diputados de la capital pero eso generaría un efecto dominó que desplazaría a Juan Rodríguez a un segundo lugar.

Aire Fresco para Gandini

Tras haber conversado con el Herrerismo y con De Centro, Jorge Gandini cerró anoche un acuerdo con Aire Fresco. El líder de Por la patria será quinto en el Senado de la lista oficial aunque abrirá la 250 en Montevideo para competir con la 404.

El primer borrador del Senado de Aire Fresco muestra a Lacalle Pou primero (con Martín Lema como suplente) y Alvaro Delgado segundo. En el tercer lugar está previsto que continúe Graciela Bianchi aunque hay quienes impulsan que simbólicamente la titular sea Azucena Arbeleche.

La lista del candidato –como dirán en la campaña– aspira a seguir siendo la mayoritaria aunque la 40 busca ese pergamino y por eso acordó con Alianza Nacional, algo que se oficializa hoy miércoles. Los blancos dicen que Sebastián da Silva tuvo un gran gesto para que eso salga ya que aceptó bajarse de la segunda suplencia al cuarto lugar para dejarle espacio a Jorge Larrañaga Vidal. Aunque irá por la banca de Paysandú y la Intendencia, el Guapito no está seguro de ganar y no querían que se quedara con las manos vacías.

El pacto echó por tierra el sueño de Raffo de competir con Sumar como sublema pero la mala votación –todos los reconocen (16 mil votos)– de Alianza obligó a que se fueran. Raffo y Camy se dieron un gran abrazo y prometieron reencontrarse en el Parlamento.

Como toda su carrera, la gran incógnita es Juan Sartori. El senador-empresario vino y estuvo tanteando dirigentes y ofreciendo solventar campañas pero hasta ahora no ha tenido mucho éxito.

Alianzas difíciles

En Cabildo Abierto también hay negociaciones para intentar llegar a alianzas en las listas de cara a octubre. En una interna que tiene dos polos, con Manini y Domenech por un lado y Eduardo Radaelli y su Espacio de los Pueblos Libres en el otro, en el medio quedan la mayoría de los diputados que analizan la posibilidad de comparecer juntos en octubre. Ahí están, entre otros, los de Adelante (Rafael Menéndez, Wilman Caballero, Nazmi Camargo) y el sector de Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita y el independiente Sebastián Cal.

También quedan en el medio Martín Sodano y Rodrigo Albernaz que eran parte de Adelante pero por diferencias entre ellos se separaron y comparecieron por separado. A Domenech le gustaría llegar a una alianza con Adelante pero del otro lado no lo ven con buenos ojos. Igual las negociaciones se mantienen.