Graciela Bianchi criticó a Orsi por no mención a Liber Seregni y Danilo Astori en discurso: "Es imperdonable"

La senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi , calificó como "imperdonable" la no mención a Liber Seregni y Danilo Astori , en el discurso de asunción presidencial de Yamandú Orsi . La legisladora afirmó que este acto refleja un abandono de la ideología que fundó al frenteamplismo y representa, según entiende, el fin del seregnismo dentro de la fuerza política .

"Por otro lado, me alegro, porque queda claro que el seregnismo no existe más en el Frente Amplio ", dijo.

En el mismo programa, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, defendió el discurso de Orsi, explicando que el foco del mensaje fue celebrar los 40 años de democracia ininterrumpida en Uruguay sin centrarse exclusivamente en el Frente Amplio.

Según Sánchez, la alusión a los expresidentes Sanguinetti, Lacalle Herrera, Batlle, Vázquez y Mujica respondió a un homenaje a los valores democráticos que, según él, son defendidos por todos los partidos políticos del país.

Bianchi no compartió la interpretación de Sánchez y consideró que el enfoque del discurso fue un "acto de sincericidio", ya que la omisión de figuras como Seregni y Astori deja claro que el Frente Amplio ya no reconoce sus raíces fundacionales.

"Ahora no me van a poder discutir más. Nadie se puede decir frenteamplista si no se reconoce a Seregni", cerró.