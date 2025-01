Bianchi cruzó a Caggiani por declaraciones sobre Venezuela: "Uno pierde un poquito la paciencia"

Para Bianchi, los venezolanos que están viviendo en el extranjero están -muchos de ellos- en una especie de "exilio diferente". "Los inmigrantes venezolanos quieren volver a su país", afirmo.

La senadora nacionalista cuestionó, además, al próximo ministro de Trabajo, Juan Castillo, y dijo que "no se pueden aceptar" sus declaraciones.

"Si estuviera en ejercicio, evidentemente que íbamos a una interpelación pura y dura. Ojo con ese tipo de tratamiento", advirtió.

"Cuidado con dejar venir a esos monstruos, en cuanto a las ideologías, sin reaccionar a tiempo", añadió.

Finalmente, Bianchi se refirió particularmente a la declaración sobre Venezuela, discutida durante la Comisión Permanente de este martes, y aseguró que el texto estaba "conversado y trabajado" desde hace tres o cuatro días con el FA, aunque no había un texto común con la palabra dictadura.

Las declaraciones de Caggiani

El senador del Frente Amplio (FA), Daniel Caggiani, afirmó que "nadie en su sano juicio" entiende que lo que ocurrió el 28 de julio en Venezuela -durante las elecciones- fuera democrático; sin embargo, señaló que pese a esto, Uruguay no puede decir quién ganó ya que "no está claro lo que pasó".

Consultado por si la utilización de la palabra "dictadura" para definir la situación de Venezuela fue lo que impidió llegar a un acuerdo para una declaración unánime en la Comisión Permanente, el dirigente frenteamplista aseguró que no.

"Eso es la opinión del actual oficialismo", dijo en entrevista con el programa DobleClick (Del Sol FM).

Según Caggiani, los integrantes de la bancada del FA "intentaron" trabajar para que hubiera una "expresión conjunta" en la Comisión Permanente, en un tema que "sin dudas" les preocupa.

Para Caggiani, en la actualidad hay una "inflación en 'declaracionitis'", que "no termina incidiendo" en la realidad de Venezuela.

"Hay que buscar la posibilidad de recobrar los márgenes de institucionalidad democrática en Venezuela porque sin duda lo que pasó el 28 de julio representa un retroceso en varios casilleros en lo que se venía avanzando con respecto a los diálogos políticos", aseguró.

El dirigente frenteamplista afirmó luego que el actual gobierno hace "muchas declaraciones", pero hace "poco" por trabajar en estos temas.

"Nadie en su sano juicio entiende que lo que pasó el 28 de julio fue democrático o que ha sido trasparente", aseguró.

"Acá hay otro problema, el Uruguay no puede decir quién ganó las elecciones en Venezuela, no lo pueden decir ni las propias autoridades venezolanas, menos lo va a poder decir el presidente de la República. Creo que también hay como una línea de intentar correr parte de la discusión y decir, bueno, no solamente no está claro el resultado de las elecciones, sino que ganó Edmundo González Urrutia y nosotros lo que decimos es que no está claro que haya ganado Nicolás Maduro, no está claro que haya ganado Edmundo González, por tanto, no está claro lo que pasó", reflexionó.

"Yo no puedo decir ni para un lado ni para el otro quién ganó. Lo que está claro es que las elecciones no fueron trasparentes", afirmó.