Daniel Caggiani señaló que Uruguay no puede decir quién ganó las elecciones en Venezuela: "No está claro lo que pasó"

"Nosotros propusimos una declaración más reducida con varios puntos que básicamente tenían como objetivo, primero, señalar la constatación del alejamiento de los principios constitucionales. Después, marcar la falta de legitimidad del origen de la nueva asunción presidencial, en función de la erosión de la legitimidad con la no culminación de los procesos de auditoría de los resultados electorales. Esas cosas cuestionan el tránsito democrático que está habiendo en Venezuela y sin dudas también señalamos aspectos que hacen a referencia a la denuncia de la defensa de los derechos humanos", dijo.

"Y, por otro lado, nosotros le incluimos algo muy importante que refiere a lo que puede hacer Uruguay, además de sacar declaraciones", sostuvo.

Para Caggiani, en la actualidad hay una "inflación en 'declaracionitis'", que "no termina incidiendo" en la realidad de Venezuela.

"Hay que buscar la posibilidad de recobrar los márgenes de institucionalidad democrática en Venezuela porque sin duda lo que pasó el 28 de julio representa un retroceso en varios casilleros en lo que se venía avanzando con respecto a los diálogos políticos", aseguró.

El dirigente frenteamplista afirmó luego que el actual gobierno hace "muchas declaraciones", pero hace "poco" por trabajar en estos temas.

"Nadie en su sano juicio entiende que lo que pasó el 28 de julio fue democrático o que ha sido trasparente", aseguró.

"Acá hay otro problema, el Uruguay no puede decir quién ganó las elecciones en Venezuela, no lo pueden decir ni las propias autoridades venezolanas, menos lo va a poder decir el presidente de la República. Creo que también hay como una línea de intentar correr parte de la discusión y decir, bueno, no solamente no está claro el resultado de las elecciones, sino que ganó Edmundo González Urrutia y nosotros lo que decimos es que no está claro que haya ganado Nicolás Maduro, no está claro que haya ganado Edmundo González, por tanto, no está claro lo que pasó", reflexionó.

"Yo no puedo decir ni para un lado ni para el otro quién ganó. Lo que está claro es que las elecciones no fueron trasparentes", afirmó.

Sobre el cierre, Caggiani planteó que existe "otra discusión" en cuanto a lo que ocurrió el 10 de enero, cuando Maduro juramentó como presidente venezolano.

"Por más que pueda existir una asunción de un gobierno que tiene la legítima cuestionada, lo que es verdad es que existe un gobierno y que el Uruguay tiene que ver cómo se va a relacionar en términos institucionales", aseguró.