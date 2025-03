"No se puede caer en absurdos": Fernando Pereira apuntó a la oposición tras críticas por dichos de Lubetkin sobre Venezuela

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira , le dio su respaldo al canciller Mario Lubetkin luego de sus declaraciones donde aseguró que el nuevo gobierno de Yamandú Orsi no reconoce a Nicolás Maduro, "ni a quien dijo haber triunfado" durante las elecciones en Venezuela en referencia a Edmundo González Urrutia.

En rueda de prensa consignada por Telemundo (Canal 12), Pereira sostuvo que el Frente Amplio "comparte y apoya" la posición de Lubetkin. En este marco, el frenteamplista dijo que pese a que sus dichos pueden "repercutir" , no deberían "sorprender" .

"Este es el posicionamiento que ha tenido el Frente Amplio" , remarcó refiriéndose a la decisión de no reconocer los resultados de las elecciones venezolanas hasta que se cuente con los informes de la Fundación Carter y de Naciones Unidas. Ambos informes, agregó el líder del Frente Amplio, han sido negativos debido a la falta de información suficiente sobre el proceso electoral en Venezuela.

"Esos informes han sido negativos en cuanto a que no han obtenido información suficiente, por lo que este gobierno no reconoce a Maduro, ni tampoco tenemos herramientas para reconocer a un presidente que no está asumiendo", expresó Pereira.