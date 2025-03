"No podemos ser la Corte Electoral de Venezuela": Mario Lubetkin defiende postura del gobierno sobre Venezuela

“Tómense el trabajo de buscar qué decían de mí en Venezuela en el momento en el que los parlamentarios me estaban criticando duramente. Les puedo asegurar que decían lo mismo”, expresó el canciller, refiriéndose a las duras críticas recibidas tanto desde el oficialismo como desde la oposición venezolana. “ Hay declaraciones del viceministro de Relaciones Exteriores de Venezuela durísimas contra mí y con el mismo lenguaje que los opositores uruguayos sobre el tema . Será casualidad, será lo que sea, pero de los dos lados me atacaron durísimo”, añadió.

Lubetkin subrayó que la postura adoptada por Uruguay es "todo lo contrario a lavarse las manos", aclarando que el país no pretende reconocer o validar las elecciones venezolanas. “Nosotros no podemos ser la Corte Electoral de Venezuela. Está claro que ese proceso no lo reconocemos; ahora, nosotros no somos nadie para decir: ‘Señor, usted ganó las elecciones’”, argumentó el canciller.