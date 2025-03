"Atacás a la institucionalidad que nos protege": Fernando Pereira sobre dichos de Valeria Ripoll

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira , se refirió este miércoles a los dichos por la excandidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional, Valeria Ripoll , que aseguró en entrevista con el programa Desayunos Informales (Canal 12) que "hijos de compañeros" del interior que van a la Universidad de la República "no pueden decir" que se identifican como militantes del Partido Nacional, porque "les demoran más en corregir un trabajo final".

Además, criticó que la excandidata no deje de apuntar a quienes pertenecen al Frente Amplio: "¿Veinte años demoró en darse cuenta que el Frente Amplio no es positivo para el Uruguay? Tiene derecho, lo que no tiene derecho es a denostar a todos quienes estamos en la fuerza política", dijo.