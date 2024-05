Recordatorio: no te olvides de abrir esta newsletter

No sé vos, pero yo he pasado la vida buscando alternativas para contrarrestar un mal que parece no querer soltarme: una mente olvidadiza . Siempre lo dijo mi madre: “Vos no te olvidás de la cabeza porque la tenés puesta”. Y un poco sí.

Pero con los años también entendí que no siempre es una maldición. Olvidar puede ser un mecanismo efectivo para navegar los días, para seleccionar nuestros recuerdos y evitar la tortura de Funes. A veces pienso que prefiero ese olvido selectivo a recordar dónde dejé el teléfono o el nombre de aquel actor que tengo en la punta de la lengua.

En algo de esto pensé anoche cuando leía Léxico de Anifidades de Ida Vitale, una selección emocional y sensorial de palabras y definiciones personales. Un compendio hermoso. Un diccionario atravesado por su sensibilidad y su historia.

Escribe Ida:

Olvido: Torrencial, el olvido, ese dios benéfico, nos guarda, velándonos las zonas heridas de la vida. Baja en una lluvia protectora sobre los posibles perfiles del dolor, sobre la nostalgia, la conciencia de mengua o pérdida o cualquier forma turbia del mal, como en los paisajes invernales de la remota pintura china, con montañas y simas cuyas lejanías y profundidades están sumidas en una niebla que parece disimular al dragón que sale de la esencia del agua. También vela a veces lo que podría levantarnos a picos de alegría, también peligrosos, rocas tarpeyas…

Sin embargo, evitar el olvido puede ser también la tarea de una vida. Hace unos días hablando con Raúl "El Flaco" Castro para esta entrevista también nos detuvimos por un momento en el temor al olvido.

"Sé que es inevitable. Han olvidado a los crack, ¿no me van a olvidar a mí? Lo que pasa es que tengo la esperanza de que las canciones sean el antídoto contra el olvido. Como dice la copla: hasta que el pueblo las canta, las coplas no son. Después que el pueblo las canta, ya nadie sabe el autor. Quedar en una canción, sin que sepa ni siquiera que fue mía, porque es como quedar en un hijo, un nieto, es la sensación de la seguridad de la eternidad. Las famosas y las que no lo son, porque nunca sabe uno qué tema le pega a quién y qué produce. A veces es la gota que hace germinar la semilla de amor pero no sabes en dónde, cuándo o con quién", me dijo.

Y es que eso es lo que pasa con el arte. Una canción (un libro, una fotografía, una pintura, una película) puede ser una escapada del olvido o una ventana a la eternidad.

30 años de la muerte de Onetti

En la esquina de Gonzalo Ramírez y Martínez Trueba hay una placa que refleja los edificios de la cuadra. Un rectángulo sobre la medianera de un edificio bajo contra el que esta mañana se recostaban dos vecinos mientras conversaban del clima y el partido de Nacional.

Placa en la casa de Onetti

Dice la leyenda en la placa de bronce: "En esta casa vivió el escritor Juan Carlos Onetti, quien nació en Montevideo el 1º de Junio de 1909. Es autor de obras como El Pozo, Los Adioses y El Infierno tan temido. Debió irse del país durante la dictadura en 1975. Fue acogido en España. Allí residió hasta el fin de sus días. En ese país fue galardonado con el Premio Cervantes. Falleció en Madrid un 30 de marzo de 1994".

El jueves se cumplieron 30 años desde la muerte de Onetti, uno de los narradores más destacados de las letras uruguayas. Autor de obras que desafían al olvido, tres décadas después de su muerte.No me voy a explayar demasiado sobre la bibliografía de Onetti y su impacto literario porque el jefazo Ema Bremermann está escribiendo sobre el novelista uruguayo y lo vas a poder leer en los próximos días, pero tengo un breve apunte.

Jamás leí a Onetti, el documental de Pablo Dotta,está en Youtube como un homenaje a la vida del escritor a través de testimonios de su viuda, Dolly Onetti, escritores como Eduardo Galeano y Antonio Muñoz Molina, periodistas como Juan Cruz y María Esther Gilio, y la visión del exdirector de la Biblioteca Nacional, Tomás de Mattos.

Es una oportunidad para acercarse a la historia de Onetti, o al menos a una parte de ella. Y evitar alimentar el olvido.

En la vuelta:

Cine - Se estrenó El viento que arrasa , la película dirigida por Paula Hernández que es una adaptación del libro escrito por Selva Almada que explora la relación entre un pastor y su hija en un viaje por el interior de Argentina.

Se estrenó , la película dirigida por Paula Hernández que es una adaptación del libro escrito por Selva Almada que explora la relación entre un pastor y su hija en un viaje por el interior de Argentina. Teatro - Desde este sábado y por todo el mes de junio se podrá ver Perro muerto en tintorería , una obra de artista de vanguardia española Angélica Lidell que se presenta por primera vez en Uruguay dirigida por María Dodera. Va viernes, sábados y domingos en el Teatro Stella D’Italia. Las entradas y los detalles por acá.

Desde este sábado y por todo el mes de junio se podrá ver , una obra de artista de vanguardia española Angélica Lidell que se presenta por primera vez en Uruguay dirigida por María Dodera. Va viernes, sábados y domingos en el Teatro Stella D’Italia. Las entradas y los detalles por acá. Danza - El 6 y 7 de junio se presentará en el Teatro Solís la compañía de danza brasileña Cisne Negro con un programa que abarca tres piezas: La luz que hay en ti, Mañana de Reyes y Enigmas. La función del 6 de junio será a beneficio del Instituto Pasteur y las entradas se pueden comprar acá.

Close(o el devenir de una amistad)

El catálogo de Netflix agregó esta semana una hermosa radiografía de la amistad y los vínculos de la infancia.

Close, el segundo largometraje de Lukas Dhont, sigue la relación entre Léo (Eden Dambrine) y Rémi (Gustav De Waele), dos preadolescentes del área rural de Bélgica que son amigos inseparables. Una relación amorosa y tierna de dos niños-adolescentes que viven su vida en conjunto.

Pero todo cambia cuando en la escuela sus compañeros empiezan a cuestionar el vínculo: ¿es amor de amigos o de novios? Es entonces cuando la película se desdobla y comienza el conflicto.La presión por la aceptación, los roles de género impuestos a los niños y la violencia que se concentra con efervescencia terminan de dar forma a una tragedia que se asienta hacia la segunda mitad de la película.

Close es un retrato de una experiencia queer adolescente, que explora los límites sobre qué es una amistad y cómo los prejuicios sociales pueden terminar con una, dejando detrás los restos de lo que alguna vez fue amor.

Piano Bar

Hace algunos días Luciano Supervielle lanzó esta joyita: Montevideano. Un álbum que realizó junto a la Orquesta Filarmónica de Montevideo bajo la dirección de Martín García en el que dialogan diferentes universos musicales.El disco prácticamente abre con una canción contra el olvido.

¿Dónde están? es el segundo tema del álbum y es una composición que Supervielle hizo para piano con 197 notas, una por cada persona desaparecida por la dictadura uruguaya, con la intención de que las vaya perdiendo a medida que se vayan encontrando. Superville compuso un tema que espera que se transforme en silencio.

La canción, al igual que Un poco a lo Felisberto, fue reinventada con un nuevo arreglo orquestal y ahora –tras el hallazgo de los restos de Amelia Sanjurjo– tiene 196 notas.

Llegamos al final de este Doble Programa. Recordá que podés escribirme acá, con dudas, sugerencias y comentarios. Nico Tabárez está del otro lado del mundo así que nosotros nos volveremos a encontrar en dos semanas. Mientras tanto, podés olvidarme.

Gracias por leer.