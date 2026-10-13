Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 159
Ahora en: Montevideo
icon
16°C
muy nuboso
Miércoles:
Mín  14°
Máx  16°

Siguenos en:

/ Mundo / DESARROLLO

China negocia una nueva inversión millonaria para Sudamérica: así será el parque de diversiones sin precedentes

La iniciativa se encuentra en una etapa preliminar y tiene como posible sede a Funes, una localidad de la provincia de Santa Fe ubicada en el área metropolitana de Rosario.

13 de octubre de 2026 12:41 hs
Inversión china en Sudamérica

Inversión china en Sudamérica

Un grupo inversor de origen chino negocia la instalación de un parque de diversiones en la Argentina, con una propuesta de entretenimiento que todavía no tiene un equivalente de esas características en el país.

La iniciativa se encuentra en una etapa preliminar y tiene como posible sede a Funes, una localidad de la provincia de Santa Fe ubicada en el área metropolitana de Rosario.

El proyecto a cargo de Mango&Coco S.A. contempla un complejo cerrado que combinaría atracciones físicas, juegos electrónicos, máquinas de arcade y simuladores. Su objetivo apunta a reunir distintas alternativas recreativas bajo un mismo techo.

Más noticias

China anuncia sanciones contra ministros de Belice y Paraguay por contactos con Taiwán

Expo Auto Chino: MG y las novedades que prepara para el mercado argentino

"Sería una explosión en la provincia de Santa Fe", señaló el intendente de Funes, Roly Santacroce, en diálogo con Intriper.

¿Cómo sería el parque de diversiones inédito que China busca construir en Argentina?

De acuerdo con información recopilada por Intriper, el complejo podría ocupar entre 3000 y 3500 metros cuadrados cubiertos. Sin embargo, esa superficie todavía no constituye una especificación confirmada por la empresa y podría modificarse a medida que avance el análisis del proyecto.

La Municipalidad acercó como alternativa un sector del Parque Galindo, cerca del espacio previsto para el futuro Centro de Convenciones de Funes. La ubicación fue ofrecida durante las conversaciones con los representantes del grupo inversor.

El formato fue presentado como una alternativa distinta de los parques itinerantes que suelen instalarse durante períodos acotados en distintas ciudades de la región. Si la iniciativa prospera, Funes podría incorporar un desarrollo recreativo permanente.

Mango&Coco S.A. como el grupo relacionado con la iniciativa. La firma reconoció que hubo contactos, pero aclaró que la propuesta continúa bajo análisis, por lo que todavía no existe una confirmación definitiva de la inversión.

"Nos trajeron un parque de diversiones muy innovador. Hay uno en Chile y uno en Estados Unidos", repasó Santacroce en diálogo con Cadena 3 Rosario.

La presencia china en la localidad argentina no sería nueva. Sobre Ruta 9 y Elorza ya funciona Deseo, un bazar de grandes dimensiones que ofrece desde juguetes y artículos para el hogar hasta librería, maquillaje, camping y productos de uso cotidiano.

Sus propietarios explicaron a InfoFunes que pertenecen a una sociedad diferente de la que desarrolla Full Market y que utilizan distintas marcas de acuerdo con la ciudad donde desembarcan. En Córdoba, por ejemplo, operan con el nombre Buena Suerte, mientras que para Funes eligieron Deseo.

"La expansión de los negocios de capitales chinos responde a varias cuestiones. Hay una combinación de variedad de productos, precios competitivos, capacidad de abastecimiento y una dinámica comercial muy rápida para adaptarse a lo que demanda el consumidor", explicó el presidente de la Asociación Empresaria de Funes (AEF), Germán Nocera, al describir el fenómeno.

Las más leídas

Senador Nicolás Viera propone reducir la cantidad de departamentos de Uruguay: "Es ilógico que tenga 19"

Ignacio Suárez volvió a atajar en Nacional luego de no ser tenido en cuenta por Jorge Bava y desde el club negaron que busquen un arquero libre

Un auto circulaba a alta velocidad, cruzó en roja y chocó contra un ómnibus en el Centro: hay varios heridos

Exfiscal Juan Gómez: allanamientos nocturnos son una herramienta "necesaria", siempre que haya jueces y fiscales disponibles 24 horas

Temas

china Sudamérica

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos