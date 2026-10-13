China negocia una nueva inversión millonaria para Sudamérica: así será el parque de diversiones sin precedentes

Un grupo inversor de origen chino negocia la instalación de un parque de diversiones en la Argentina , con una propuesta de entretenimiento que todavía no tiene un equivalente de esas características en el país.

La iniciativa se encuentra en una etapa preliminar y tiene como posible sede a Funes , una localidad de la provincia de Santa Fe ubicada en el área metropolitana de Rosario .

El proyecto a cargo de Mango&Coco S.A. contempla un complejo cerrado que combinaría atracciones físicas, juegos electrónicos, máquinas de arcade y simuladores. Su objetivo apunta a reunir distintas alternativas recreativas bajo un mismo techo.

"Sería una explosión en la provincia de Santa Fe", señaló el intendente de Funes , Roly Santacroce , en diálogo con Intriper .

¿Cómo sería el parque de diversiones inédito que China busca construir en Argentina?

De acuerdo con información recopilada por Intriper, el complejo podría ocupar entre 3000 y 3500 metros cuadrados cubiertos. Sin embargo, esa superficie todavía no constituye una especificación confirmada por la empresa y podría modificarse a medida que avance el análisis del proyecto.

La Municipalidad acercó como alternativa un sector del Parque Galindo, cerca del espacio previsto para el futuro Centro de Convenciones de Funes. La ubicación fue ofrecida durante las conversaciones con los representantes del grupo inversor.

El formato fue presentado como una alternativa distinta de los parques itinerantes que suelen instalarse durante períodos acotados en distintas ciudades de la región. Si la iniciativa prospera, Funes podría incorporar un desarrollo recreativo permanente.

Mango&Coco S.A. como el grupo relacionado con la iniciativa. La firma reconoció que hubo contactos, pero aclaró que la propuesta continúa bajo análisis, por lo que todavía no existe una confirmación definitiva de la inversión.

"Nos trajeron un parque de diversiones muy innovador. Hay uno en Chile y uno en Estados Unidos", repasó Santacroce en diálogo con Cadena 3 Rosario.

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La presencia china en la localidad argentina no sería nueva. Sobre Ruta 9 y Elorza ya funciona Deseo, un bazar de grandes dimensiones que ofrece desde juguetes y artículos para el hogar hasta librería, maquillaje, camping y productos de uso cotidiano.

Sus propietarios explicaron a InfoFunes que pertenecen a una sociedad diferente de la que desarrolla Full Market y que utilizan distintas marcas de acuerdo con la ciudad donde desembarcan. En Córdoba, por ejemplo, operan con el nombre Buena Suerte, mientras que para Funes eligieron Deseo.

"La expansión de los negocios de capitales chinos responde a varias cuestiones. Hay una combinación de variedad de productos, precios competitivos, capacidad de abastecimiento y una dinámica comercial muy rápida para adaptarse a lo que demanda el consumidor", explicó el presidente de la Asociación Empresaria de Funes (AEF), Germán Nocera, al describir el fenómeno.