China avanza con su "Sol artificial" y completa una etapa clave para lograr la fusión nuclear

China completó una fase decisiva en la fabricación de componentes magnéticos superconductores para sus proyectos de fusión nuclear , una tecnología que busca generar energía mediante el mismo proceso físico que se desarrolla en el Sol .

El Instituto de Física del Plasma , dependiente de la Academia China de Ciencias , informó que dos equipos superaron las pruebas técnicas. El avance incluye un imán de 582 toneladas y una bobina central superconductora de alta temperatura, desarrollados para instalaciones experimentales de gran escala.

"Estos dos avances consolidan la base de ingeniería superconductora para los reactores de fusión nacionales, mejorando enormemente la capacidad independiente de I+D y construcción de ingeniería de China en tecnología de energía de fusión", destacó el organismo en un comunicado oficial .

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El imán mide 21 metros de largo, 12 de ancho y 3,3 de alto. Una vez integrado en la instalación, generará los campos magnéticos necesarios para confinar el plasma, un gas de partículas cargadas que debe alcanzar temperaturas extremas para que se produzcan las reacciones de fusión.

Por su parte, la bobina central permitirá inducir y regular la corriente eléctrica del plasma. Durante los ensayos, alcanzó una corriente estable de 60 kiloamperios y una energía almacenada de 6,03 megajulios.

Los dos dispositivos fueron desarrollados en los Institutos de Ciencias Físicas de Hefei tras seis años de trabajo. La investigación también permitió obtener 47 patentes y establecer 14 estándares técnicos vinculados con esta tecnología.

Los equipos se enmarcan en la Instalación Integral de Investigación para Tecnología de Fusión (CRAFT), una plataforma destinada a desarrollar y probar componentes para futuros reactores.

La fusión nuclear libera energía al unir núcleos atómicos ligeros, mientras que la fisión, utilizada en las centrales nucleares convencionales, la obtiene al dividir núcleos pesados. Para generar electricidad de manera comercial mediante el primer proceso, todavía es necesario resolver desafíos técnicos relacionados con el confinamiento del plasma y la producción sostenida de energía.

China también avanza con el proyecto BEST (Burning Plasma Experimental Superconducting Tokamak), otro desarrollo en Hefei orientado a investigar las condiciones necesarias para la fusión. Según la información publicada por National Geographic, la finalización de su máquina principal está prevista para fines de 2027.