Mujer brasileña decidió dejarse la barba: su esposo amenazó con dejarla pero ahora se siente "más completa"

La mujer está casada desde hace 17 años con Tinho Silva y su decisión casi los llevó a romper la relación. Según dijo, el hombre "amenazó con separarse" cuando empezó a tener barba. Pero ella no cambió en ningún momento de opinión. ”Quería ser yo, quería que me aceptara tal como soy”.

Silva contó que no sabía que su mujer tenía barba hasta este año, cuando ella decidió tomar este camino. “La había visto afeitándose en el espejo. Pensé que era algo normal, algún pelo grande que le molestaba. Pero nunca supe que tenía esa barba tan completa”, sostuvo y hasta reconoció que un día pensó en afeitarla en su sueño porque ″tenía miedo de los prejuicios”.

“Pero cuando ella se despertó y me dio los buenos días, no pensé en nada más que en apoyar a mi esposa. Ella me ama, me respeta. ¿Por qué dejaría a mi compañera de toda la vida?”, se preguntó.

Tinho, luego de superar el "trauma" inicial incluso alentó a su mujer a crearse una cuenta en Instagram para hablar del tema y grabar videos de aliento. “Mucha gente sólo cree que es real cuando me toca la barba”, bromeó María, y aseguró que no le molesta cuando le piden tocársela.

La mujer también adoptó toda una rutina de cuidados para su barba. “La lavo y humedezco todos los días con aceite”, dijo y posteriormente agregó: “Nunca fui a una barbería porque no me siento cómoda, pero uso productos como cualquier hombre que se deja barba”, dijo María.