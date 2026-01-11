Dólar
/ Nacional / JUEGOS DE AZAR

5 de Oro: resultados del domingo 11 de enero EN VIVO

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00

11 de enero 2026 - 22:39hs
Sorteo 5 de Oro

Este domingo 11 de enero se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 89.400.000, lo que se traduce en más de U$S 2.294.977.

El Pozo de Oro sorteaba $ 67.700.00 y resultó, mientras que el Pozo de Plata repartía y tuvo.

El Pozo Revancha ponía en juego $ 21.700.000 y terminó.

El sorteo se puede repasar a continuación:

Resultados del Pozo de Oro

  • 34
  • 39
  • 06
  • 36
  • 08
  • Bolilla extra: 18

Resultados del Pozo Revancha

  • 46
  • 10
  • 22
  • 24
  • 03

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

Temas:

5 de Oro sorteo sorteo 5 de oro Pozo de Oro

