5 de Oro: resultados del domingo 11 de enero EN VIVO

Este domingo 11 de enero se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 89.400.000, lo que se traduce en más de U$S 2.294.977.
El Pozo de Oro sorteaba $ 67.700.00 y resultó, mientras que el Pozo de Plata repartía y tuvo.
El Pozo Revancha ponía en juego $ 21.700.000 y terminó.
El sorteo se puede repasar a continuación:
Resultados del Pozo de Oro
- 34
- 39
- 06
- 36
- 08
- Bolilla extra: 18
Resultados del Pozo Revancha
¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?
Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.
Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.
También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.
La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.