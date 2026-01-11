5 de Oro: resultados del domingo 11 de enero EN VIVO

Este domingo 11 de enero se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 89.400.000, lo que se traduce en más de U$S 2.294.977 .

El Pozo de Oro sorteaba $ 67.700.00 y resultó, mientras que el Pozo de Plata repartía y tuvo.

El Pozo Revancha ponía en juego $ 21.700.000 y terminó.

Resultados del Pozo de Oro

34

39

06

36

08

Bolilla extra: 18

Resultados del Pozo Revancha

46

10

22

24

03

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.