5 de Oro: resultados del jueves 8 de enero EN VIVO

Este jueves 8 de enero se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 70.000.000 .

El Pozo de Oro sorteaba $ 55.977.673 y resultó vacante , mientras que el Pozo de Plata registró dos aciertos que se repartieron $ 975.591 en partes iguales.

El Pozo Revancha ponía en juego $ 13.926.341 y también resultó vacante .

El sorteo se puede repasar a continuación:

Embed - Sorteo 5 de Oro - 8/01/2026

Resultados del Pozo de Oro

23

14

37

39

40

Bolilla extra: 10

Resultados del Pozo Revancha

28

44

37

41

08

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 60 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.