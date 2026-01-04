Dólar
/ Nacional / JUEGOS DE AZAR

Sorteo del 5 de Oro: este domingo se juegan más de 51 millones de pesos

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00

4 de enero 2026 - 13:02hs
Este domingo 4 de enero se celebra un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de 51.1 millones de pesos, lo que se traduce en más 1.3 millones de dólares (U$S 1.309.185).

El Pozo de Oro sortea un total de 44.1 millones de pesos, mientras que el Pozo Revancha reparte 7 millones de pesos.

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00.

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 65 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

Temas:

5 de Oro sorteo Pozo de Oro

