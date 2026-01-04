Dólar
/ Nacional / JUEGOS DE AZAR

5 de Oro: resultados del domingo 4 de enero EN VIVO

Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00

4 de enero 2026 - 22:12hs
5 de ORO

Este domingo 4 de enero se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 51.000.000, lo que se traduce en U$S 1.309.185.

El Pozo de Oro sorteaba $ 45.525.841 y resultó vacante. El Pozo de Plata repartía $ 990.060 y registró un acierto.

Por su parte, el Pozo Revancha ponía en juego $ 7.003.480 y resultó vacante.

El sorteo se puede repasar a continuación:

Embed - Sorteo 5 de Oro - 04/01/2026

Resultados del Pozo de Oro

  • 01
  • 06
  • 32
  • 12
  • 19
  • Bolilla extra: 46

Resultados del Pozo Revancha

  • 27
  • 37
  • 39
  • 14
  • 42

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 60 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

