5 de Oro: resultados del domingo 4 de enero EN VIVO

Este domingo 4 de enero se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 51.000.000, lo que se traduce en U$S 1.309.185.
El Pozo de Oro sorteaba $ 45.525.841 y resultó vacante. El Pozo de Plata repartía $ 990.060 y registró un acierto.
Por su parte, el Pozo Revancha ponía en juego $ 7.003.480 y resultó vacante.
El sorteo se puede repasar a continuación:
Resultados del Pozo de Oro
- 01
- 06
- 32
- 12
- 19
- Bolilla extra: 46
Resultados del Pozo Revancha
¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?
Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.
Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.
También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 60 necesarios para apostar.
La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.