5 de Oro: resultados del domingo 4 de enero EN VIVO

Este domingo 4 de enero se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 51.000.000 , lo que se traduce en U$S 1.309.185 .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

El Pozo de Oro sorteaba $ 45.525.841 y resultó vacante. El Pozo de Plata repartía $ 990.060 y registró un acierto.

Por su parte, el Pozo Revancha ponía en juego $ 7.003.480 y resultó vacante.

JUEGOS DE AZAR 5 de Oro: resultados del domingo 28 de diciembre EN VIVO

JUEGOS DE AZAR Sorteo del 5 de Oro: este domingo se juegan más de 51 millones de pesos

El sorteo se puede repasar a continuación:

Embed - Sorteo 5 de Oro - 04/01/2026

Resultados del Pozo de Oro

01

06

32

12

19

Bolilla extra: 46

Resultados del Pozo Revancha

27

37

39

14

42

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 60 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.